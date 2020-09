'The New Mutants': Lỏng kịch bản, yếu kỹ xảo

Kỹ xảo tạo hình quái vật, ma quỷ trong "The New Mutants" - bom tấn nhà Disney - bị nhận xét như phim kinh dị hạng B.

The New Mutants ra mắt ngày 2/9 đến nay nhận điểm đánh giá thấp từ các chuyên trang như Rotten Tomatoes (33%) và Metacritic (41/100).

Nhân vật chính của phim là cô bé vị thành niên Dani Moonstar (Blu Hunt), sau khi bộc lộ năng lực đặc biệt, được chuyển đến trường học biệt lập. Tại đây, cô gặp gỡ bốn dị nhân đồng trang lứa. Tất cả được bác sĩ Cecilia Reyes (Alice Braga) quản lý. Khi các dị nhân học được cách kiểm soát khả năng, họ được phép về nhà.

Trailer New Mutants 2 Trailer của 'The New Mutants'. Video: 20th Century Fox

Trong môi trường mới, Dani kết thân với một thành viên nữ là Rahne Sinclair (Maisie Williams), gặp xích mích với cô nàng ngổ ngáo Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy). Tuy nhiên, hiểm nguy thực sự cô và những người bạn phải đối mặt đến từ những "bóng ma trong quá khứ" của từng thành viên, cũng như bí mật của ngôi trường.

Phim tập trung vào góc khuất, tổn thương trong quá khứ của các dị nhân. Đồng thời, tác phẩm gây tò mò vì không tiết lộ siêu năng lực của nhân vật ngay từ đầu, mà để người xem suy đoán thông qua tính cách mỗi người. Dani là người duy nhất sống sót trong thị trấn cô sinh ra, nhưng quá khứ của những người bạn còn lại cũng đen tối không kém. Nếu Rahne và Roberto (Henry Zaga) mặc cảm với năng lực của mình, Illyana và Sam (Charlie Heaton) lấy vẻ ngoài thờ ơ, bất cần để che đậy vết sẹo trong tâm hồn.

The New Mutants có một kịch bản dễ đoán. Các dị nhân trẻ trong lúc tìm cách kiểm soát năng lực đã gây ra những hậu quả không mong muốn. Kịch bản này vốn là chủ đề quen thuộc trong những phần phim X-Men trước. Khi tiếp tục được sử dụng, cốt truyện không đem đến giá trị mới cho loạt phim, không những thế còn làm cho mạch truyện có phần lan man. Vì thế, chuyên trang Forbes nhận xét phim "một màu, rập khuôn, đồng thời cũng thất bại trong vai trò là một tác phẩm điện ảnh tuổi teen".

"The New Mutants" tập trung vào việc cố gắng kiểm soát sức mạnh của các dị nhân. Ảnh: 20 Century Fox.

Phim không có tuyến nhân vật phản diện sở hữu sức mạnh áp đảo như các tác phẩm của Vũ trụ X-Men. Thay vào đó, dàn dị nhân trẻ phải đối mặt với những hình tượng từng ám ảnh họ trong quá khứ, nay bỗng nhiên được hiện thực hóa. Tuyến nữ chính thuộc về Blu Hunt, nhưng nhân vật "chiếm màn ảnh" lại là Illyana của Anya Taylor-Joy. Ban đầu, Illyana được xây dựng là một cô gái ẩm ương, thích thể hiện, thường xuyên tìm cách bắt nạt các ma mới. Nhưng khi hiểu rõ về câu chuyện của nhân vật, cũng như nhìn cách cô chiến đấu, người xem đồng cảm. Vai diễn không quá tầm với Taylor-Joy, khi trước đó cô từng tham gia vào hai bộ phim kinh dị có kịch bản tốt là The Witch và Split. Guardians cho rằng vai của Taylor-Joy là "tia sáng rực rỡ nhất của phim", còn tạp chí Empire cũng đồng tình và nhấn mạnh cô thực sự mang đến cá tính cho nhân vật.

Vai Dani Moonstar lại nhạt nhòa nhất. Blu Hunt diễn xuất non nớt ở vai diễn đầu tay. Nhân vật Dani gần như không có sự phát triển tính cách xuyên suốt phim, luôn là cô gái trẻ hoài nghi và bất an về mọi thứ. Chưa kể, phim dành ra phần lớn thời lượng xoay quanh việc các nhân vật còn lại "đoán non đoán già" về năng lực thực sự của Dani, trong khi nhân vật chưa tạo hứng thú cho khán giả.

Các diễn viên còn lại vì có thời lượng xuất hiện rất hạn chế nên chỉ dừng ở mức tròn vai. Maisie Williams (series Game of Thrones), Charlie Heaton (series Stranger Things), Henry Zaga (series 13 Reasons Why) bị nhận xét nhả thoại như người máy, hoặc có những điệu bộ lố lăng.

Anya Taylor-Joy (trái) có nhiều đất diễn. Ảnh: Variety.

Điều đáng tiếc của The New Mutants là sự yếu kém trong khâu xử lý hình ảnh, tạo hình quái vật hay ma quỷ như phim kinh dị hạng B. Các sinh vật kỳ dị xuất hiện trong phim cử động thiếu linh hoạt. Một số cảnh quay quá tối, khiến người xem không nhận ra được điều gì đang xảy ra. Cây bút Amon Wamann của trang Empire nhận xét: "Yếu tố kinh dị tưởng là điểm đặc biệt lại là điểm trừ của phim". Ban đầu, những "Gã mặt cười" có mặt trong ác mộng của Illyana tạo cảm giác rợn gáy cho người xem. Nhưng khi xuất hiện, các bóng ma chuyển động rập khuôn, thiếu cá tính rõ rệt.

Các pha hành động trong phim cũng bị nhận xét không có gì nổi bật. Lối chuyển cảnh trong phim giật lắc, tạo cảm giác khó chịu. Ở vài phân đoạn, nhân vật dù đang đi trên đường vẫn thay đổi phục trang, dù không dị nhân nào trong phim có năng lực như thế.

Phần phim thuộc "Vũ trụ Dị nhân" của xưởng phim 20th Century (tiền thân là 20th Century Fox) phải đối mặt với nhiều bất lợi ở khâu hậu kỳ. Business Insider cho rằng sự kiện 20th Century Fox sáp nhập tập đoàn Walt Disney vào đầu năm ngoái cho phép tập đoàn phim hoạt hình can thiệp nhiều vào kịch bản phim. Vốn là phim kinh dị dành cho người trên 18 tuổi, phim bị gia giảm để đánh xuống phân khúc khán giả nhỏ tuổi hơn. Cụ thể, The New Mutants ban đầu vốn có nhiều cảnh bạo lực và máu me, nhưng bị chỉnh sửa và thay đổi thứ tự cảnh. Fan cũng từng hoài nghi nhiều cảnh phim đã bị quay lại, nhưng đạo diễn Josh Boone phủ nhận: "Đúng là từng có kế hoạch quay lại một số cảnh, và điều đó đã khiến tôi lo lắng. Nhưng kế hoạch ấy chưa hề được tiến hành".

The New Mutants mang tham vọng trở thành phần đầu tiên cho thương hiệu mới tiếp bước X-Men. Nhưng dịch khiến thị trường rạp chiếu ở Mỹ gần như tê liệt, khiến phim chỉ có thể thu tiền vé từ khu vực châu Á. Tương lai cho một Vũ trụ Điện ảnh mới còn xa vời, khi tác phẩm chỉ thu xấp xỉ 10 triệu USD, còn kinh phí bỏ ra đến 67 triệu USD. Nhiều chuyên gia từ các chuyên trang kinh tế như Business Insider hay Reuters cho rằng kể cả trong tình huống lý tưởng nhất, doanh thu phim có thể chỉ hòa vốn.

Phúc Nguyễn