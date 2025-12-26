Anthony Joshua xin lỗi vì đấm vỡ hàm Jake Paul

Bà Pam Stepnick, mẹ của Jake Paul, tiết lộ nhận được lời xin lỗi từ Anthony Joshua, đồng thời chỉ trích ông bầu Eddie Hearn.

Tại Kaseya Center, Miami ngày 19/12, Joshua hoàn toàn áp đảo và thắng knock-out Paul ở hiệp sáu. Võ sĩ 28 tuổi thậm chí rời sàn đấu với hàm gãy hai chỗ, máu chảy nhiều từ miệng và văng một số răng.

Jake Paul và ông bầu Eddie Hearn. Ảnh: Matchroom

Trên podcast Impaulsive của Logan Paul, anh trai Jake Paul, bà Pam phẫn nộ với thái độ của ông bầu Eddie Hearn.

"Tôi muốn vào trong võ đài và đấm Eddie Hearn vì tôi không chịu nổi khuôn mặt tự mãn của ông ta. Jake đang vật lộn còn ông ấy thì ngồi đó cười đắc thắng", bà Pam nói. "Có vẻ ông ấy vui với những gì xảy ra với Jake. Dĩ nhiên là tôi thấy điều đó thật kinh tởm".

Ngược lại, bà bày tỏ sự cảm kích với Joshua. Mẹ của Jake Paul cho biết: "Ngay cả Anthony Joshua cũng cư xử rất lịch sự, anh ấy xin lỗi tôi. Anh ấy đi qua đám đông, đến nói: Chỉ là quyền Anh thôi, đây là bản chất của môn thể thao này".

Logan Paul cũng thừa nhận: "Đó la quyền Anh, và Jake có lẽ đã nhận thử thách quá sức".

Bà Pam từng nhiều lần lên tiếng từ khi con trai lấn sân quyền Anh. Năm ngoái, bà tuyên bố muốn "giết Mike Tyson" khi huyền thoại quyền Anh hạng nặng tát Jake trong buổi cân trước trận.

Anthony Joshua ra đòn trúng mặt Jake Paul trong trận đấu tại Miami, Mỹ, ngày 20/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Paul bị chẩn đoán gãy xương hàm bên phải và gãy thân xương hàm sau trận thua Joshua. Do vết gãy đi qua chân răng, võ sĩ người Mỹ có khả năng cần cấy ghép răng, dự kiến khoảng ba tháng sau khi hàm hồi phục. Sau đó, có thể cần lắp mão răng, kéo dài thêm 6-7 tháng, đồng nghĩa phải gần 9 tháng để phục hồi khoảng 90% sức mạnh hàm.

Jake cũng tiết lộ trên podcast rằng anh đã phải cấy 4 tấm titanium và mất nhiều răng sau khi hứng cú đấm quyết định từ Joshua. "Cảm giác như có một quả bóng chày trong miệng, hoàn toàn gãy. Tôi không thể nói chuyện bình thường", võ sĩ 28 tuổi cho biết.

Anh kể lại khoảnh khắc bị Joshua hạ knock-out: "Tôi nghĩ ‘Wow, cú đấm hay đấy.’ Tôi ngã xuống và nhận ra đánh bại anh ấy không dễ. Tôi học được rất nhiều điều trong trận đấu này".

Paul là võ sĩ tay ngang, chuyển từ lĩnh vực làm YouTube sang quyền Anh từ năm 2020. Trước khi gặp Joshua, anh đánh 12 trận chuyên nghiệp, thắng 11 và thua một - trước Tommy Fury, em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury hồi tháng 2/2023.

Anthony Joshua đấm vỡ hàm YouTuber Jake Paul trong trận so găng kỳ quặc Diễn biến chính trận Anthony Joshua thắng knock-out Jake Paul.

Hồng Duy (theo Daily Mail)