Ảnh vệ tinh trận địa Patriot đặt gần Iran

Mỹ triển khai loạt bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot tại căn cứ Al Udeid ở Qatar, được cho là đề phòng kịch bản bị Iran tấn công.

Ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs chụp hôm 25/1 và được đài BBC công bố ngày 28/1 cho thấy các thành phần thuộc tổ hợp Patriot được triển khai tại căn cứ Al Udeid ở Qatar, trong đó có loạt bệ phóng, xe chỉ huy và radar. Trận địa này chưa xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp hôm 17/1.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Mỹ duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn ở Trung Đông với khoảng 50.000 quân nhân đồn trú tại khu vực này, trong đó riêng căn cứ Al Udeid gần Iran là xấp xỉ 10.000 binh sĩ. Washington còn có các căn cứ ở Jordan, Arab Saudi, Oman, Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Al Udeid hôm 17/1 và hôm 25/1. Ảnh: Planet Labs

Dữ liệu từ các trang theo dõi nguồn mở cho thấy Mỹ gần đây triển khai thêm nhiều máy bay quân sự đến Trung Đông, trong lúc căng thẳng giữa nước này và Iran gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 cảnh báo Iran sắp hết thời gian để đạt thỏa thuận hạt nhân, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

BBC xác định rằng trong những phi cơ được điều đến Trung Đông có các tiêm kích F-15 và máy bay tiếp dầu. Máy bay không người lái (UAV) và trinh sát cơ P-8 Poseidon hoạt động gần không phận Iran, theo dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24.

Vận tải cơ quân sự cũng đã xuất hiện tại Trung Đông, một số được cho là chở theo hệ thống phòng không. Tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ đã điều thêm tổ hợp phòng không Patriot và Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới khu vực, nhằm nâng cao khả năng phòng vệ trong kịch bản bị Iran tấn công.

Iran từng phóng loạt tên lửa đạn đạo vào căn cứ Al Udeid hồi tháng 6/2025, nhằm đáp trả cuộc tập kích trước đó của Mỹ. Lục quân Iran hôm 29/1 cảnh báo nhiều căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung" nước này.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln . Đồ họa: IEJ Media

Ngoài ra, đồng minh của Mỹ là Anh đã triển khai một phi đoàn tiêm kích Typhoon tới Trung Đông để "tăng cường an ninh khu vực". Không quân Mỹ đã thông báo tiến hành cuộc diễn tập lớn mang tên "Chiến dịch Agile Spartan" nhằm chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh tác chiến trên không ở Trung Đông.

Stefan Watkins, người chuyên theo dõi tàu thuyền và máy bay thông qua dữ liệu công khai, cho biết một số phi cơ cảnh báo sớm và do thám từng tham gia chiến dịch tập kích Iran năm ngoái đã được điều đến Trung Đông, trong đó có E-3G và RC-135.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở khu vực.

Phạm Giang (Theo BBC, Militarnyi)