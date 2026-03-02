Ảnh vệ tinh thiệt hại ở loạt căn cứ Iran

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Vantor có trụ sở ở Mỹ chụp hôm 1/3 cho thấy loạt mục tiêu Iran bị trúng đòn trong chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel, trong đó có căn cứ hải quân, không quân, máy bay không người lái (UAV) và ít nhất một hệ thống radar.

Trong ảnh là những tòa nhà bị phá hủy tại căn cứ UAV ở thành phố ven biển Konarak, miền nam Iran.