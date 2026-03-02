Ảnh vệ tinh thiệt hại ở loạt căn cứ Iran

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Vantor có trụ sở ở Mỹ chụp hôm 1/3 cho thấy loạt mục tiêu Iran bị trúng đòn trong chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel, trong đó có căn cứ hải quân, không quân, máy bay không người lái (UAV) và ít nhất một hệ thống radar.
Trong ảnh là những tòa nhà bị phá hủy tại căn cứ UAV ở thành phố ven biển Konarak, miền nam Iran.
Các hầm chứa bị phá hủy ở Konarak.
Quân đội Mỹ tham gia sâu vào chiến dịch lần này hơn nhiều so với khi hỗ trợ Israel trong xung đột với Iran hồi tháng 6/2025. Mỹ khi đó chỉ nhắm mục tiêu vào ba căn cứ hạt nhân chủ chốt của Iran là Natanz, Isfahan và Fordow.
Nhà chứa máy bay bị phá hủy tại một căn cứ không quân ở thành phố Konarak.
Các tàu tại một căn cứ hải quân ở Konarak bị phá hủy và đang chìm, một số tòa nhà gần bến tàu cũng bị hư hại.
Quân đội Mỹ ngày 1/3 xác nhận đã đánh trúng một tàu hộ vệ lớp Jamaran, thêm rằng nó đang "chìm xuống đáy Vịnh Oman". Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố Mỹ đã phá hủy, đánh chìm 9 tàu hải quân Iran và sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào phần còn lại của hạm đội.
Hệ thống radar bị phá hủy tại căn cứ không quân Zahedan ở miền đông Iran, gần biên giới với Afghanistan và Pakistan.
Quân đội Mỹ ngày 28/2 thông báo đã nhắm mục tiêu các sở chỉ huy, hệ thống phòng không, bãi phóng tên lửa và drone, cũng như sân bay quân sự tại Iran. Oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã thả các quả bom nặng gần một tấn xuống những bãi phóng tên lửa kiên cố của đối phương.
Mỹ phóng tên lửa tập kích các mục tiêu tại Iran trong video đăng ngày 1/3. Video: CENTCOM
Lối vào đường hầm tại căn cứ tên lửa Tabriz ở tây bắc Iran bị sập trong ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs chụp.
Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và tiêm kích tại Iran. Chiến đấu cơ của Tel Aviv đã thực hiện hơn 700 đợt xuất kích và thả hàng nghìn quả đạn.
Bất chấp thiệt hại về năng lực quân sự, Iran vẫn có thể liên tục phóng tên lửa, UAV nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
Trong ảnh là cột khói bốc lên tại sân bay quân sự Ali Al Salem, căn cứ đồn trú của Mỹ tại Kuwait, sau cuộc tập kích của Iran.
Quân đội Mỹ thông báo 3 quân nhân đã thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ trong chiến dịch nhằm vào Iran. Chưa rõ tình huống dẫn đến thương vong, nhưng hai quan chức Mỹ giấu tên nói rằng sự việc xảy ra ở Kuwait.
Các địa điểm tại Iran bị Mỹ - Israel tập kích từ ngày 28/2 đến 1/3. Đồ họa: CNN
Phạm Giang (Ảnh: Vantor, Planet Labs)