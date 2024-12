Anh Tú, Bùi Công Nam hát cùng dàn sao Hàn

Ca sĩ Anh Tú, Bùi Công Nam, Min tham gia "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân 3" cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc như Paul Kim, Kim Feel.

Trong vai trò giám đốc âm nhạc và ca sĩ trình diễn, Bùi Công Nam nói hồi hộp khi lần đầu làm việc với êkíp nước ngoài theo format mới.

"Lúc đầu, tôi hoang mang không biết nếu show diễn ra tại Hàn Quốc, khán giả sẽ đón nhận như thế nào. Tôi sợ việc bất đồng ngôn ngữ sẽ cản trở phần giao lưu. Tuy nhiên, khi biết nhiều người Việt trẻ sống tại Hàn sẽ tới, tôi hào hứng hơn", Bùi Công Nam nói.

Các ca sĩ Việt giao lưu và hòa giọng với Paul Kim Các giọng ca Việt giao lưu và hòa giọng với Paul Kim qua nhạc phẩm "HanGang".

Trong tập một lên sóng ngày 30/11, các ca sĩ chính của mùa ba gồm Anh Tú, Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, Min, Lâm Bảo Ngọc đứng chung sân khấu với Paul Kim - "ngôi sao nhạc số" từng gây sốt với Me After You, Traffic Light, Every Day Every Moment. Anh từng đến Việt Nam biểu diễn trong series Eye Contact Live năm 2023. Nghệ sĩ nói thoải mái khi lần đầu kết hợp các gương mặt trẻ. Trước đêm diễn, họ có nhiều ngày để làm quen, tập luyện cùng nhau.

Hậu trường dàn sao Việt tập luyện cùng Paul Kim Hậu trường dàn sao Việt tập luyện cùng Paul Kim.

Ca sĩ Anh Tú - quán quân The Masked Singer Vietnam 2023 - cho biết khi tham gia show, anh học hỏi kinh nghiệm từ các ngôi sao quốc tế, nhất là tác phong, tính quyết đoán trong công việc. Min khiến Paul Kim bất ngờ về khả năng nói tiếng Hàn. Cô cho biết yêu thích Kpop nên đồng ý tham gia khi nhà sản xuất gửi lời mời.

Anh Tú (trái) và Bùi Công Nam.

Ông Kim Guk Jin - đạo diễn kiêm đại diện nhà sản xuất Forest Studio - cho biết điểm mới của show là phần kết hợp giữa các nghệ sĩ của hai nước. Ban nhạc tham gia chương trình cũng nổi tiếng tại Hàn, có fandom riêng. Trong các tập tiếp theo, 10CM, Son Dong Woon (thành viên nhóm Hightlight), Kim Feel sẽ lần lượt xuất hiện.

Paul Kim (thứ hai từ trái sang) tham gia show nhạc cùng các ca sĩ Việt.

Chương trình chọn chủ đề Street’s Harmony với ý nghĩa đưa âm nhạc len lỏi qua từng con phố, hướng tới sự gần gũi. Êkíp dựng sân khấu tại các địa điểm nổi tiếng như cầu Banpo bên sông Hàn, Gapyeong Music Statiton, Thác Cafe Honggie Yuyeon, Công viên Văn hóa Changcheon. Theo đạo diễn Kim Guk Jin, khi ghi hình tại khu vực công cộng với hàng nghìn khán giả, họ phải xin phép chính quyền, đặt yếu tố an ninh lên hàng đầu.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân là chương trình âm nhạc gây chú ý với giới trẻ trong hai năm qua. Xuất phát từ mong muốn "mang âm nhạc chữa lành tâm hồn", dự án xây dựng các sân khấu live tại nhiều địa điểm.

Ca khúc "Em không được phép buồn rầu" Ca khúc chủ đề "Em không được phép buồn rầu" (Kis sáng tác) do Anh Tú, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc thể hiện.

Các mùa trước, show ghi hình trong nước với loạt nghệ sĩ đồng hành, gồm Đức Phúc, Văn Mai Hương, Orange, LyLy, Amee, Hứa Kim Tuyền. Nhiều tiết mục như Đôi bờ (Trúc Nhân thể hiện), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh), Đến giờ cơm (Ái Phương), mashup Ngày chưa giông bão - Always Remember Us This Way (Hòa Minzy, Văn Mai Hương) hút hàng chục đến trăm triệu view, vào top thịnh hành trên YouTube.

Tân Cao

