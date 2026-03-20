'Anh trai, chị đẹp' khuấy động MV Ngọc Thanh Tâm

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm mời nhiều gương mặt Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió đóng MV đầu tiên của cô - "Tiếp nhiên liệu".

Ra mắt video nhạc vào ngày 18/3, Ngọc Thanh Tâm nói: "Thời gian thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi nhận được nhiều tình cảm của mọi người, giúp bản thân tự tin hơn để đứng trên sân khấu biểu diễn".

MV 'Tiếp nhiên liệu' của Ngọc Thanh Tâm MV "Tiếp nhiên liệu".

Video nhạc quy tụ dàn sao mang đến màu sắc tươi vui. Ngọc Thanh Tâm mời loạt gương mặt của Anh trai vượt ngàn chông gai gồm Jun Phạm, Cường Seven, Neko Lê, BB Trần, Rhymastic, Kiên Ứng, Bùi Công Nam hay Anh trai say hi như Ngô Kiến Huy, Nhâm Phương Nam. Các "chị đẹp" thân thiết với Ngọc Thanh Tâm trong show Đạp gió gồm Hà Kino, Tuimi, Xuân Nghi góp mặt qua các phân cảnh được đầu tư bối cảnh, đạo cụ.

Từ trái qua gồm Bùi Công Nam, Cường Seven, Rhymastic, Neko Lê tham gia sản phẩm âm nhạc của Ngọc Thanh Tâm.

Cường Seven nói thích tinh thần trẻ trung, đầy năng lượng của bài hát. Nhạc phẩm do Oney sáng tác theo thể loại pop. Nội dung là lời động viên của cô gái gửi đến người thân, trong đó có bạn trai. Bài hát sử dụng ca từ giản đơn kết hợp giai điệu tươi vui, như đoạn "Nếu em được cùng cười với anh, hãy cho em được cùng buồn với anh. Dù là những ngày không nắng xanh, hay cả khi đêm trời không lấp lánh. Nếu em chẳng thể nào chở che, anh à, em sẽ ở lại lắng nghe, dùng nhịp tim của em khẽ tiếp nhiên liệu cho anh".

Theo người đẹp, khi gửi lời mời, mọi người đều nhiệt tình tham gia dù lịch quay kéo dài đến gần sáng. Đạo diễn Kiên Ứng chọn sắc hồng chủ đạo cho MV nhằm thể hiện tinh thần yêu đời. Ngọc Thanh Tâm hát, đánh trống và thực hiện vũ đạo.

Ngọc Thanh Tâm (trái) và Xuân Nghi chơi nhạc cụ trong MV.

Là diễn viên, Ngọc Thanh Tâm xem ca hát là trải nghiệm làm mới bản thân. "Tôi nghĩ đây là cách để gần gũi khán giả hơn, chứ không dám nói là theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp", cô cho biết.

Ngọc Thanh Tâm, 33 tuổi, từng đoạt giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ năm 13 tuổi. Hai năm sau, cô hoàn thành hai khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines. Diễn viên gây chú ý trong các phim Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư - tác phẩm từng được tôn vinh tại Liên hoan phim quốc tế Á - Âu (Eurasia Film Festival). Cô ra mắt nhiều dự án web drama như Tâm Sắc Tấm, Thạch Sanh Lý Thanh, Mắc gì Tết, hút triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết, đoạt giải thưởng phụ ghi nhận sự bền bỉ. Ngọc Thanh Tâm trở thành người chơi chính của Gia đình Haha - chương trình thực tế đoạt cúp Hiện tướng số của năm tại Vietnam iContent 2025.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp