'Gia đình Haha' - Hiện tượng số của năm

"Gia đình Haha", chương trình khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam, đoạt giải "Hiện tượng số của năm" tại gala Vietnam iContent 2025.

Đại diện êkíp Gia đình Haha nhận giải 'Hiện tượng số của năm' Đại diện êkíp chương trình nhận giải "Hiện tượng số của năm" tại TP HCM, tối 29/11.

Show có sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm. Các nghệ sĩ hòa nhập phong tục, tập quán và nhịp sống thường nhật của người dân địa phương trong mỗi tập. Mỗi người nông dân làm khách mời xuất hiện trong chương trình đóng vai trò người kể chuyện về văn hóa bản địa.

Trên sân khấu nhận giải, Jun Phạm mặc chiếc áo truyền thống in bản đồ các địa phương - nơi anh và các nghệ sĩ đến sống và trải nghiệm trong show. Ca sĩ nhắc đến những nông dân gắn bó với Gia đình Haha như chị Thông ở bản Liền (Lào Cai), anh Diệp ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) hay vợ chồng chú Chín ở Bến Tre (Vĩnh Long). "Êkíp có cố gắng thế nào cũng sẽ không có được thành quả tốt nếu thiếu đi sự đồng hành của những người nông dân. Họ xem chúng tôi như người trong gia đình", anh nói.

Theo số liệu từ nhà sản xuất, lượng người xem trực tiếp tập cao nhất đạt 150.000 lượt, trong khi hashtag #GiaDinhHaha trên các nền tảng mạng xã hội ghi nhận hơn 2,3 tỷ lượt xem và 5,3 triệu lượt thảo luận, thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề nổi bật hàng tuần. Trên các diễn đàn, khán giả nhận định Gia đình Haha mang yếu tố chữa lành, kết hợp văn hóa và đời sống thường nhật để lan tỏa cảm hứng sống tích cực.

Duy Khánh nói hạnh phúc khi chương trình nhận được sự yêu mến của người xem. Giải thưởng tiếp thêm động lực để anh cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân gắn liền nội dung lành mạnh, mang điều tốt đẹp đến khán giả. "Tôi mong muốn Gia đình Haha triển khai tiếp mùa hai để những điều dễ thương trong cuộc sống, cảnh đẹp Việt Nam đến gần với công chúng hơn nữa", anh nói.

Từ phải sang: ca sĩ Jun Phạm, diễn viên Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, đại diện nhà sản xuất Gia đình Haha.

Không dừng lại ở yếu tố giải trí, những hình ảnh mộc mạc, giản dị của chương trình đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ ngoài đời thực. Mỗi nơi êkíp đi qua, du lịch cộng đồng và tiêu thụ sản vật địa phương đều có bước phát triển mạnh mẽ. Bản Liền (Lào Cai) - điểm đến đầu tiên của Gia đình Haha - vốn ít người biết tới nhưng sau khi chương trình lên sóng đã trở thành địa điểm du lịch trải nghiệm nhiều bạn trẻ yêu thích. Tháng 7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao bằng khen cho nhà sản xuất và êkíp chương trình vì những đóng góp xuất sắc trong việc quảng bá du lịch địa phương.

Ở mỗi điểm dừng chân, show còn lan tỏa những thông điệp xã hội ý nghĩa. Tại Đăk Lăk, êkíp phát động chiến dịch Ngừng cưỡi voi - Để voi trở về rừng nhằm kêu gọi bảo vệ voi tại Việt Nam. Dàn cast sau đó tham gia cuộc thi do Tổ chức Động vật châu Á tổ chức và giành hai giải nhất. Từ cảm hứng đó, Bộ Nông nghiệp & Môi trường phối hợp nhà sản xuất phát động dự án Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc, đặt mục tiêu trồng 20.000 cây xanh tại Bản Liền để phục hồi hệ sinh thái rừng và tạo sinh kế cho người dân.

Từ trái sang: Rhymastic, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Jun Phạm, Bùi Công Nam trong "Gia đình Haha".

Trong show, các nghệ sĩ rũ bỏ hào quang hòa vào nhịp sống hàng ngày của người dân. Hình ảnh họ lấm lem bùn đất, loay hoay cày ruộng, tập gánh nước hay quây quần bên mâm cơm, bếp củi trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đối với các nghệ sĩ, việc tham gia show là trải nghiệm thay đổi bản thân. Jun Phạm nói anh học được cách nhìn nhận mọi vấn đề nhẹ nhàng hơn. "Những căng thẳng, áp lực trước dư luận của nghệ sĩ chẳng là gì so với người nông dân, họ phải chống chọi với thiên nhiên mỗi ngày", anh nói. Còn diễn viên Ngọc Thanh Tâm cho biết cô trưởng thành hơn khi tham gia những hoạt động, công việc làm nông. Cô học được cách làm muối của diêm dân, hiểu được sự cực khổ của họ, từ đó trân trọng nhiều thứ hơn.

MV "Những ngày bao la" MV "Những ngày trời bao la" - ca khúc chủ đề show "Gia đình Haha" cũng nằm trong đề cử "Âm nhạc truyền cảm hứng".

Hoàng Dung

