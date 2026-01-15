Anh tài hội tụ ở Australia Mở rộng 2026

AustraliaTham vọng hoàn tất bộ sưu tập của Carlos Alcaraz và Iga Swiatek, hay mục tiêu độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam của Novak Djokovic đều có thể trở thành hiện thực trong hai tuần thi đấu tại Melbourne.

Ở nội dung đơn nam, hai tay vợt đứng đầu bảng điểm là Alcaraz và Jannik Sinner chắc chắn là ứng viên vô địch nặng ký nhất. Alcaraz còn thiếu Australia Mở rộng để trở thành người trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập bốn major. Trong khi đó, Sinner cũng trên đường lập hat-trick vô địch giải, trở thành ông vua kế vị Novak Djokovic - người gần nhất làm được điều này.

Alcaraz tập luyện trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 14/1. Ảnh: PDB

Để hẹn nhau ở một trận chung kết Grand Slam tiếp theo, Alcaraz và Sinner sẽ phải vượt qua hàng loạt ứng viên mạnh, bao gồm Djokovic và tay vợt số ba thế giới Alexander Zverev. Tay vợt Đức chính là bại tướng của Sinner ở trận chung kết mùa trước, trong khi Djokovic đánh bại Alcaraz ở tứ kết rồi gặp chấn thương.

Djokovic vừa rút khỏi sự kiện ở Adelaide với lý do thể lực. Anh khiến người hâm mộ lo ngại về tình hình chấn thương khi từng rút khỏi ATP Finals với lý do tương tự. Dù vậy, gần như chắc chắn Nole sẽ không bỏ lỡ giải Grand Slam yêu thích nhất, nơi anh đã 10 lần đăng quang.

Những người khác trong danh sách 8 hạt giống hàng đầu đơn nam là Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime và Ben Shelton.

Nội dung đơn nữ có sự góp mặt của tay vợt số 1 thế giới và hai lần vô địch Aryna Sabalenka, người được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất khi cô hướng đến việc giành lại danh hiệu sau thất bại trong trận chung kết năm ngoái.

Sabalenka chạy đà tốt cho Australia Mở rộng bằng danh hiệu tại Brisbane tuần trước. Ảnh: Reuters

Iga Swiatek sẽ được xếp hạt giống số hai, cũng như Alcaraz, cô hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ bảy và hoàn thành Career Grand Slam tại Melbourne. Coco Gauff là hạt giống thứ ba tại giải Grand Slam đầu tiên của năm, trong khi tay vợt số 4 thế giới Amanda Anisimova được xếp hạt giống thứ tư trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên.

Các hạt giống hàng đầu khác là Elena Rybakina, Jessica Pegula, Jasmine Paolini và Mirra Andreeva, trong khi đương kim vô địch Madison Keys sẽ được xếp hạt giống thứ chín.

Australia Mở rộng 2026 có tổng tiền thưởng kỷ lục so với các mùa trước. Nhà vô địch đơn mang về 2,7 triệu USD, tăng khoảng 400 nghìn USD so với năm ngoái. Chỉ cần có mặt ở vòng đấu chính, các tay vợt sẽ nhận được tối thiểu 100 nghìn USD.

Lễ bốc thăm phân nhánh diễn ra vào hôm nay 15/1 và vòng đấu chính khởi tranh sau đó ba ngày. Trận chung kết đơn nữ diễn ra vào 31/1, còn chung kết đơn nam vào Chủ nhật 1/2.

Vy Anh