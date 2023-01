Anh sắp phóng tên lửa quỹ đạo đầu tiên

Nhiệm vụ Start Me Up của công ty Virgin Orbit dự kiến cất cánh lúc 5h16 ngày 10/1 (giờ Hà Nội) từ cảng vũ trụ Cornwall.

Máy bay Cosmic Girl thả tên lửa LauncherOne giữa không trung trong chuyến bay thử nghiệm vào tháng 7/2019. Ảnh: Virgin Orbit/Greg Robinson

Start Me Up sẽ là vụ phóng lên quỹ đạo đầu tiên tại Anh và là nhiệm vụ thương mại đầu tiên cất cánh từ Tây Âu. "Đây là cột mốc quan trọng với quốc gia, Cơ quan Vũ trụ Anh và với tất cả những ai đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để biến tham vọng thực hiện vụ phóng thương mại vào vũ trụ thành hiện thực", Ian Annett, phó giám đốc điều hành của Cơ quan Vũ trụ Anh, chia sẻ.

Trong nhiệm vụ, máy bay vận tải Cosmic Girl sẽ cất cánh từ đường băng, mang theo tên lửa LauncherOne dài 21 m dưới cánh. Cosmic Girl thả LauncherOne ở độ cao khoảng 11.000 m. Sau đó, tên lửa kích hoạt động cơ và tiếp tục bay lên quỹ đạo.

Virgin Orbit là công ty do tỷ phú Anh Richard Branson sáng lập. Đại diện công ty cho biết, phương pháp phóng tên lửa từ máy bay giữa không trung mang lại tính linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh.

Với Start Me Up, LauncherOne sẽ đưa tổng cộng 9 vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo cho 7 khách hàng khác nhau. "Các vệ tinh này sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ giúp cải thiện cuộc sống trên Trái Đất, bao gồm giảm tác động đến môi trường của hoạt động sản xuất, ngăn chặn buôn bán trái phép, buôn lậu, khủng bố và thực hiện các hoạt động an ninh quốc gia", Virgin Orbit cho biết.

Đến nay, Virgin Orbit đã thực hiện 5 vụ phóng, tất cả đều cất cánh từ Cảng hàng không vũ trụ Mojave ở California, Mỹ. Nhiệm vụ đầu tiên, một chuyến bay thử nghiệm cất cánh vào tháng 5/2020, đã thất bại. Nhưng 4 lần gần đây nhất đều thành công, đưa tổng cộng 33 vệ tinh vào quỹ đạo.

Virgin Orbit ban đầu dự định phóng Start Me Up vào tháng 11/2022, nhưng không nhận được sự phê duyệt đúng thời hạn. Hiện tại, công đoạn phê duyệt đã hoàn thành, Cosmic Girl và LauncherOne cũng sẵn sàng cất cánh. Đại diện của Virgin Orbit cho biết, sự sẵn sàng này được kiểm chứng thông qua một cuộc diễn tập phóng mà các chuyên gia thực hiện hôm 5/1. Nếu Start Me Up không thể phóng vào ngày 10/1, nhiệm vụ vẫn còn các ngày phóng dự phòng từ giữa đến cuối tháng 1.

Thu Thảo (Theo Space)