Ánh sáng Mặt Trời làm suy yếu nCoV

MỹNghiên cứu mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho thấy tia cực tím có tác động mạnh tới nCoV, do đó virus có thể giảm lây lan vào mùa hè.

nCoV quan sát dưới kính hiển vi. Ảnh: Phys.org.

William Bryan, cố vấn khoa học và công nghệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố kết quả nghiên cứu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 23/4. "Quan sát đáng chú ý của chúng tôi tính đến thời điểm này là tác động tiêu diệt virus của ánh sáng Mặt Trời cả trên các bề mặt và trong không khí. Chúng tôi cũng nhận thấy hiệu quả tương tự từ nhiệt độ và độ ẩm, trong đó nhiệt độ và độ ẩm gia tăng tạo ra điều kiện kém thuận lợi cho sự phát triển của virus", Bryan cho biết.

Tuy nhiên, bài báo chưa được công bố để các chuyên gia trong ngành đánh giá nên giới nghiên cứu khó đưa ra bình luận về độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết tia cực tím có tác dụng tiệt trùng, do bức xạ phá hủy vật liệu di truyền và làm chậm khả năng nhân lên của chúng. Tuy nhiên, một vấn đề là cường độ và bước sóng của tia cực tím sử dụng trong thí nghiệm là bao nhiêu và có mô phỏng chính xác điều kiện ánh sáng tự nhiên vào mùa hè hay không.

Bryan chia sẻ tóm tắt những phát hiện chính từ thí nghiệm được tiến hành bởi Trung tâm đối phó và phân tích phòng vệ sinh học quốc gia ở Maryland. Kết quả cho thấy thời gian để lượng virus giảm một nửa là 18 giờ khi nhiệt độ ở mức 21 - 24 độ C và độ ẩm 20% trên bề mặt không rỗng như tay nắm cửa và thép không gỉ. Nhưng khoảng thời gian giảm xuống 6 giờ khi độ ẩm tăng lên 80% và tiếp tục giảm còn 2 phút khi bổ sung thêm ánh sáng Mặt Trời.

Đối với nCoV ở trong các giọt chất lỏng li ti lơ lửng trong không khí, thời gian để số lượng của chúng giảm còn một nửa là một giờ khi nhiệt độ 21 - 24 độ C và độ ẩm 20%. Khi có ánh sáng Mặt Trời, khoảng thời gian giảm xuống chỉ còn 1,5 phút. Bryan kết luận thời tiết mùa hè sẽ tạo ra môi trường làm giảm sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, Bryan cũng nói thêm việc giảm lây lan không có nghĩa mầm bệnh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và không nên gỡ bỏ hẳn giãn cách xã hội.

Các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy nCoV phát triển trong thời tiết lạnh khô tốt hơn so với môi trường nóng ẩm và tỷ lệ lây lan thấp hơn ở các nước tại Nam bán cầu, nơi đang bước vào đầu mùa thu và vẫn ấm áp. Ví dụ, Australia ghi nhận 7.000 ca nhiễm bệnh và 77 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với các quốc gia ở Bắc bán cầu. Lý do được cho là những giọt dịch lỏng chứa virus lưu lại lâu hơn trong không khí khi thời tiết lạnh và virus thoái hóa nhanh hơn ở bề mặt nóng do lớp màng chất béo bảo vệ chúng khô nhanh hơn.

