Phát hiện thuốc ngăn nCoV nhân lên trong cơ thể

MỹNhóm nghiên cứu đứng đầu là Paula Bates, giáo sư y khoa Đại học Louisville nhận thấy một loại thuốc điều trị ung thư thử nghiệm có thể ngăn nCoV nhân lên.

Giáo sư Bates và cộng sự tìm thấy loại thuốc tiềm năng ngăn nCoV lây lan trong cơ thể. Ảnh: iStock.

Loại thuốc mới là một đoạn ADN tổng hợp gọi là aptamer có khả năng liên kết với protein nucleolin tìm thấy trên bề mặt tế bào. Những nghiên cứu trước đây cho thấy aptamer ngăn chặn nhiều loại tế bào ung thư điều khiển nucleolin để nhân lên và lây nhiễm sang tế bào khác. Bates và cộng sự cho rằng công nghệ cho hiệu quả tương tự với nCoV.

"Giống như nhiều nhà khoa học, ngay khi nghe tin về nCoV, tôi muốn giúp sức ngăn chặn dịch bệnh và bắt đầu suy nghĩ đề tài nghiên cứu của mình có thể đóng góp như thế nào vào nỗ lực đối phó nCoV", Bates chia sẻ.

Bates đang lên kế hoạch làm việc ở Phòng thí nghiệm kiểm soát sinh học trong khu vực của Đại học Bates, nơi có nhiều cơ sở an toàn sinh học cấp 3 giúp bảo vệ nhà nghiên cứu khỏi nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh khi thí nghiệm. Bates cho biết bà đang thử nghiệm loại thuốc mới trên tế bào và hy vọng có thể sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người.

Theo Bates, việc phát triển một loại thuốc từ đầu thường đỏi hỏi hàng năm thử nghiệm trên động vật và chứng minh độ an toàn. Sau đó cần kiểm tra an toàn trên người và xem thuốc có hiệu quả hay không. Cả quá trình sẽ kéo dài nhiều năm liền. Nhưng do thuốc này đã được thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư, chúng tôi đang lên kế hoạch sử dụng thuốc theo cách tương tự cho bệnh nhân mắc Covid-19", Bates chia sẻ.

Nhóm của Bates nhận thấy loại thuốc do họ phát triển có hiệu quả với nCoV trên mô hình tế bào. Họ hy vọng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ nhanh chóng cấp giấy phép cho việc thử nghiệm thuốc. Do vaccine ngừa Covid-19 thường mất khoảng 12 - 18 tháng trước khi có mặt trên thị trường, phương pháp điều trị dựa trên aptamer có thể giúp làm chậm sự lây lan của virus.

An Khang (Theo MSN)