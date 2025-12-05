Anh, Na Uy lập liên minh truy tìm tàu ngầm Nga

Anh và Na Uy ký hiệp ước quốc phòng và sẽ thành lập hạm đội liên hợp để truy tìm tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương.

Theo thỏa thuận có tên "Lunna House" được ký ngày 4/12, hải quân hai nước sẽ vận hành hạm đội hộ vệ hạm chuyên săn tìm tàu ngầm Nga, bảo vệ các tuyến cáp dưới biển ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Bộ Quốc phòng Anh cho biết số lượng tàu hải quân Nga hoạt động ở vùng biển này đã tăng 30% trong hai năm qua.

Hạm đội dự kiến gồm 13 chiến hạm săn ngầm, trong đó có 5 chiếc của Na Uy. Chúng sẽ theo dõi hoạt động của hải quân Nga tại vùng biển giữa Greenland, Iceland và Anh, bảo vệ các tuyến cáp và đường ống quan trọng với mạng lưới thông tin liên lạc, điện và khí đốt của Anh.

Hiệp ước cũng mở rộng sang hoạt động diễn tập chung và sử dụng ngư lôi Sting Ray do Anh chế tạo. Thủy quân lục chiến Anh sẽ được huấn luyện tại Na Uy để có thể tác chiến trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ.

Chiến hạm Anh theo sau tàu ngầm Nga trên eo biển Manche trong ảnh công bố ngày 2/7. Ảnh: Hải quân Anh

Thông báo được đưa ra khi Thủ tướng Keir Starmer đón Thủ tướng Na Uy Jonas Store tại căn cứ không quân Lossiemouth ở miền bắc nước Anh. Ông Starmer gọi đây là thỏa thuận lịch sử, khẳng định nó củng cố khả năng bảo vệ hạ tầng trọng yếu của Anh và nhấn mạnh "phải luôn cảnh giác với mối đe dọa thường trực từ Nga".

Hiệp ước Lunna House được hỗ trợ bởi thương vụ chiến hạm trị giá hơn 13 tỷ USD mà Anh ký với Na Uy hồi tháng 9. Hai nước cũng sẽ hợp tác phát triển tàu mẹ cho phương tiện quét thủy lôi không người lái và tác chiến dưới nước. Hải quân Anh dự kiến biên chế tên lửa diệt hạm NSM do Na Uy phát triển.

Các nước thành viên NATO ngày càng lo ngại nguy cơ Nga gây tổn hại các tuyến cáp và đường ống dưới biển.

Anh phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới hạ tầng dưới biển để truyền dữ liệu, cũng như cần nguồn cung dầu mỏ và khí đốt qua các tuyến ống ngầm. Ủy ban Chiến lược An ninh Quốc gia Anh hồi tháng 9 cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào những hệ thống này có thể gây gián đoạn thảm khốc cho hệ thống tài chính và viễn thông của nước này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, BBC)