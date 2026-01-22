Ảnh lúc thơ bé của Phương Nhi gây chú ý

Á hậu Phương Nhi được nhiều người khen thừa hưởng nét đẹp của mẹ trong loạt ảnh lúc nhỏ và thời học sinh.

Đám cưới Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - sẽ diễn ra ở Khánh Hòa, tối 22/1. Dịp này, loạt ảnh quá khứ của cô dâu được fan chia sẻ trên các diễn đàn.

Á hậu Phương Nhi khi nhỏ.

Trong bức ảnh lúc năm tuổi, Phương Nhi được khen dễ thương với gương mặt trái xoan bầu bĩnh. Ở loạt hình khác, khán giả nói cô như "phiên bản nhí của mẹ" khi có sống mũi thẳng, nụ cười tươi.

Ảnh thời thơ bé và niên thiếu của Phương Nhi gây chú ý Loạt ảnh Phương Nhi từ thơ bé đến lúc trở thành thiếu nữ.

Á hậu sinh ra trong gia đình có hai anh em, Phương Nhi là út nên từ nhỏ đã được bố mẹ và anh trai cưng chiều. Mỹ nhân cho biết vui mỗi khi đọc được bình luận khen thừa hưởng nét đẹp của mẹ bởi đó là người cô ngưỡng mộ nhất.

Á hậu Phương Nhi bên gia đình thuở niên thiếu.

"Trong mỗi bước đường tôi đi luôn có mẹ bên cạnh. Tôi còn học được tính cách kiên nhẫn, tự lập từ mẹ. Thành công mà tôi đạt được nhờ sự bảo ban, chỉ dạy của gia đình", á hậu nói trong cuộc phỏng vấn trước khi lấy chồng.

Phương Nhi và mẹ trong bộ ảnh kỷ niệm năm 2023. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Ngoài ra, loạt ảnh thời niên thiếu, nhất là khoảng thời gian đi học cấp ba của Phương Nhi cũng hút sự quan tâm. Hình ảnh cô diện áo dài nữ sinh hay trang phục đời thường nhận lượt chia sẻ lớn. Phần lớn bình luận cho rằng Phương Nhi nổi bật với gương mặt mộc, da sáng.

Phương Nhi khi là nữ sinh cấp ba.

Bốn năm ở showbiz, á hậu cho biết từ cô gái nhút nhát, ít nói và ngại giao tiếp trước đám đông, cô trở nên tự tin. Năm 2022, cô được bạn bè, gia đình ủng hộ thi nhan sắc. Lúc đó, người đẹp xem đây là cơ hội để vượt qua khỏi vùng an toàn. Khoảng thời gian làm người mẫu, tham gia diễn xuất giúp Phương Nhi dần trưởng thành.

Á hậu Phương Nhi gây sốt khi tạo dáng với áo cưới Phương Nhi tạo dáng với áo cưới trong một lần làm mẫu ảnh.

Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, được khán giả gắn cho danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của Vbiz. Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Cô từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh có cuộc sống kín tiếng. Phương Nhi - Minh Hoàng quen nhau kín tiếng, đến khi làm lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng. Họ từng gây chú ý khi đi du lịch, xem concert cùng nhau.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp