Ảnh 'Leonardo DiCaprio buồn chán' gây chú ý

Tây Ban NhaNhiều fan cho rằng "dù giàu, Leonardo DiCaprio cũng có lúc không vui" khi thấy ảnh anh trầm ngâm trên du thuyền trong kỳ nghỉ.

Theo Daily Mail hôm 18/8, Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, có chuyến nghỉ mát tại đảo Ibiza cùng bạn gái kém 24 tuổi cuối tuần qua. Trong chùm ảnh của paparazzi, tài tử được cho "không mấy hào hứng", đôi lúc nhìn chằm chằm vào khoảng không khi ngồi trên boong thuyền. Trang tin cũng nhận xét siêu mẫu Vittoria Cerretti, 27 tuổi, tràn đầy năng lượng, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn.

Leonardo DiCaprio bị nói "chán chường" trong kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải gần đây. Ảnh: Backgrid

Hiện những bức hình thu hút nhiều quan tâm trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả cho rằng ngay cả người giàu như Leonardo DiCaprio cũng không hạnh phúc. Có người nói anh thấy buồn chán bởi đi chơi bằng du thuyền không còn mới mẻ với diễn viên.

Tuy nhiên, vài người hâm mộ bình luận nghệ sĩ chỉ mệt mỏi, ngồi lấy lại sức. Theo họ, đây là chuyện thường xảy ra khi con người dần lớn tuổi. Trích một nhận xét: "Thật buồn cười khi bạn đang tận hưởng phút giây yên tĩnh, trầm lắng thì bị gắn mác 'buồn chán'. Không phải khoảnh khắc nào trong cuộc sống cũng cần bị thêu dệt. Đôi khi đó chỉ là lúc họ tự soi chiếu đời mình, tìm lại bình yên. Dù có bước sang tuổi trung niên hay không, ai cũng xứng đáng có những khoảng lặng mà không bị người khác làm quá lên".

Tài tử "Titanic" và bạn gái Vittoria Ceratti trong chuyến du lịch. Ảnh: Backgrid

Hôm 13/8, Leonardo DiCaprio có cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire, cho biết bản thân chỉ mới 32 tuổi về mặt cảm xúc. Nhưng khi bước sang tuổi 50, tài tử nói cột mốc này khiến anh muốn sống chân thành hơn, không muốn phí thời gian cho các mối quan hệ không đáng.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là một trong những diễn viên Mỹ nổi tiếng nhất Hollywood. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Chuyện tình của anh và chân dài Vittoria Ceratti bắt đầu từ năm 2023. Hai năm bên nhau, cả hai thường xuyên du lịch khắp châu Âu, nhiều lần đi chung vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos. Nguồn tin của Daily Mail nói anh đang nghiêm túc với Vittoria. Người này cho biết siêu mẫu ảnh hưởng tích cực đến Leo, nhận xét cô là "cô gái thực tế nhất mà anh từng yêu".

Trước Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio yêu diễn viên Camila Morrone, kém anh 23 tuổi, từ năm 2018 đến 2022. Một tháng sau chia tay Morrone, anh vướng tin hẹn hò Gigi Hadid, hiện 30 tuổi, vì cả hai thường xuyên đi chơi. Nguồn tin của Page Six nói họ có tình cảm với nhau nhưng không muốn ràng buộc hay nghiêm túc.

Phương Thảo (theo Daily Mail)