Leonardo DiCaprio nói 'còn trong độ tuổi 30'

Tài tử Leonardo DiCaprio thấy bản thân mới 32 tuổi về mặt cảm xúc dù đã vào độ ngũ tuần, không muốn phí thời gian cho các mối quan hệ.

Trên tạp chí Esquire ngày 13/8, Leonardo DiCapiro, 51 tuổi, có cuộc phỏng vấn với đạo diễn Paul Thomas - đứng sau dự án mới của anh, One Battle After Another. Sao Titanic trả lời nhiều câu hỏi về sự nghiệp, quan điểm cá nhân, cuộc sống từ nhà làm phim. Khi Thomas hỏi DiCaprio "Nếu không biết tuổi của bản thân, anh nghĩ bây giờ mình bao nhiêu?", diễn viên đáp 32 nhưng không giải thích thêm.

Sau đó, đạo diễn đề cập việc Leonardo DiCaprio bước sang tuổi 50 vào tháng 11/2024, hỏi liệu đây có phải "thời điểm tự nhiên" để anh suy ngẫm lại chính mình. DiCaprio cho rằng tuổi này mang lại cảm giác muốn sống chân thành hơn, không muốn phí thời gian nữa. "Tôi chỉ có thể tưởng tượng cuộc sống diễn ra thế nào trong vài chục năm tới", anh nói thêm.

Leonardo DiCaprio qua ống kính của đạo diễn Paul Thomas Anderson, trên tạp chí Esquire tháng 8. Ảnh: Esquire

Để làm rõ quan điểm, anh nhắc đến mẹ - bà Irmelin, nói xem bà là tấm gương để noi theo. Với anh, mẹ luôn nói chính xác những gì bà nghĩ, không tốn sức để giả vờ. Từ đó, anh cho rằng để không lãng phí thì giờ, chúng ta nên thẳng thắn với nhau hơn, chấp nhận việc mọi thứ có thể tan vỡ, xảy ra bất đồng quan điểm, hoặc chấm dứt các mối quan hệ trong công việc hay đời sống cá nhân.

"Bạn buộc phải sống thành thật hơn. Điều này gần như là một trách nhiệm, vì phần đời đã trôi qua của bạn còn nhiều hơn những gì sắp diễn ra", Leonardo DiCaprio nói.

Trailer 'One Battle After Another' Leonardo DiCaprio trong trailer phim "One Battle After Another". Phim dự kiến ra mắt ngày 26/9. Video: Warner Bros.

Bên cạnh đó, tài tử giải thích cách để không cảm thấy chán nản sau khi hoàn thành một bộ phim. Anh thường nghỉ ngơi khá lâu trước khi bắt đầu dự án mới, "nóng lòng" quay lại đời thật sau khi phim đóng máy. Theo DiCaprio, cuộc sống như bị trì hoãn khi anh quay phim.

"Tôi có thể lo lắng nếu làm việc quá nhiều. Khi chuyển từ phim này sang phim khác, tôi luôn sợ: 'Mình còn gì để quay lại không?'", diễn viên nói thêm.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là một trong những diễn viên Mỹ nổi tiếng nhất Hollywood. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Hiện Leonardo DiCaprio hẹn hò siêu mẫu Vittoria Ceratti, 27 tuổi, từ năm 2023. Cả hai thường xuyên đi du lịch khắp châu Âu, nhiều lần đi chơi chung vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos. Gần đây, cặp sao cùng dự tiệc tại Ibzia, Tây Ban Nha.

Nhiều năm qua, tài tử liên tục vướng tin đồn chỉ hẹn hò với phụ nữ dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, nguồn tin của Daily Mail nói anh đang nghiêm túc với Vittoria Ceretti. Người này cho biết người đẹp ảnh hưởng tích cực đến Leo, nhận xét cô là "cô gái thực tế nhất mà anh từng yêu", mang lại cảm giác yêu thương chân thành.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti trên phố New York tháng 10/2024. Ảnh: Backgrid

Trước Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio yêu diễn viên Camila Morrone từ năm 2018 đến 2022. Một tháng sau chia tay Morrone, anh vướng tin hẹn hò Gigi Hadid vì cả hai thường xuyên đi chơi. Nguồn tin của Page Six nói họ có tình cảm với nhau nhưng không muốn ràng buộc hay nghiêm túc.

