Anh hùng Ukraine thiệt mạng trong nhiệm vụ chiến đấu

Oleksandr Shemet, từng được trao tặng danh hiệu "Anh hùng Ukraine", là một trong 4 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng Mi-24 tuần trước.

Truyền thông Ukraine ngày 22/12 dẫn lời Yuriy Shemet, em trai của quân nhân Oleksandr Shemet, cho biết anh mình là chỉ huy trên trực thăng Mi-24 gặp nạn hồi tuần trước.

Lữ đoàn Không quân Lục quân Độc lập số 12 hôm 18/12 thông báo trực thăng Mi-24 bị rơi khi làm nhiệm vụ chiến đấu và 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, song không nêu danh tính hay nguyên nhân sự việc.

Theo Yuriy, trực thăng do anh trai mình chỉ huy được lệnh xuất kích để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Nga vào tối 17/12. Sau khi cất cánh, trực thăng đã duy trì liên lạc với trung tâm chỉ huy trước khi đột ngột biến mất khỏi màn hình radar. Thi thể 4 thành viên phi hành đoàn được tìm thấy tại nơi máy bay rơi ở tỉnh Cherkasy.

Oleksandr Shemet trong ảnh đăng năm 2023. Ảnh: Hromadske

Yuriy tiết lộ rằng điều tra sơ bộ cho thấy trực thăng đã va chạm với một UAV dạng Shahed của Nga. Chiếc UAV này được cho là đã bay rất thấp và không bị các hệ thống phòng không phát hiện.

"Các điều tra viên kể với tôi rằng họ chưa từng thấy điều gì như vậy. Trực thăng đã bị hư hại nghiêm trọng đến mức gần như bị xé toạc, các thi thể cháy đen", Yuriy cho hay.

Yuriy bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng trực thăng Mi-24 gặp nạn do trục trặc kỹ thuật hay lỗi của phi công. "Dữ liệu hộp đen cho thấy rõ rằng tất cả hệ thống đều hoạt động bình thường", người này khẳng định.

Oleksandr Shemet, 55 tuổi, sinh ra tại tỉnh Chernihiv song dành phần lớn cuộc đời ở vùng Lviv, nơi ông được điều động đến sau khi tốt nghiệp một học viện quân sự. Shemet chiến đấu ở miền đông Ukraine từ năm 2015 và tham gia bảo vệ thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu xung đột với Nga.

Ông đã nhiều lần được trao thưởng, trong đó có danh hiệu cao quý nhất là Anh hùng Ukraine và Huân chương Sao vàng nhờ thành tích chiến đấu tại mặt trận Mariupol năm 2022.

"Anh ấy từng bay đến thành phố Mariupol đang bị đối phương bao vây để vận chuyển đạn dược, thiết bị y tế và sơ tán những người bị thương. Họ đối mặt với hỏa lực dày đặc ở chiều về, nhưng anh ấy đã cứu được cả máy bay lẫn phi hành đoàn và quay trở về an toàn", Yuriy nói.

Không quân Ukraine trước đó cho biết trung tá Yevhenii Vitaliiovych Ivanov, người đã phục vụ trong quân ngũ gần 30 năm, hôm 8/12 thiệt mạng khi làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích Su-27 tại mặt trận phía đông. Một phi công Ukraine khác cũng thiệt mạng khi chiến đấu trên máy bay Su-27 ở tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 9.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Suspilne)