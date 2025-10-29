Anh em họ Vacherot - Rinderknech tái đấu ở Paris Masters

PhápHai tuần sau khi gặp nhau ở chung kết Thượng Hải Masters, tay vợt Valentin Vacherot và anh họ Arthur Rinderknech đụng độ ở vòng hai Paris Masters.

Vacherot, ngôi sao đang lên của Monaco giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi bất ngờ đoạt danh hiệu Masters 1000 ở Thượng Hải hồi giữa tháng. Tay vợt 26 tuổi chỉ để thua bốn game trong chiến thắng 6-1, 6-3 trước hạt giống số 13 Jiri Lehecka ở vòng một tại Paris hôm 28/10.

"Tất cả những gì tôi đã trải qua trong hai, ba tuần qua giúp tôi bình tĩnh hoàn toàn, không còn lo lắng," Vacherot nói với chuyên gia Prakash Amritraj trong buổi phỏng vấn tại bàn của Tennis Channel sau trận.

Vacherot (trái) và Rinderknech trong trận chung kết Thượng Hải Masters hồi giữa tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Chỉ ba tuần trước, Vacherot vẫn còn xếp thứ 204 thế giới và chỉ được dự Thượng Hải Masters nhờ suất dự bị vòng loại. Giờ đây, anh đã là tay vợt số 40 thế giới và là đương kim vô địch ATP Masters 1000 Thượng Hải, tạo ra câu chuyện "Lọ Lem" của làng quần vợt nam thập kỷ này. "Tôi thấy mình như một đứa trẻ, ngỡ ngàng trước việc được ở đây. Thật tuyệt vời", Vacherot nói thêm.

Ở vòng hai, Vacherot sẽ gặp người anh họ Rinderknech, tay vợt hạ Fabian Marozsan 7-6, 7-6 ở vòng một. Hai anh em Vacherot và Rinderknech cách nhau bốn tuổi, nhưng thân thiết từ nhỏ, thậm chí học chung trường đại học Texas A&M và từng tập luyện, thi đấu cùng nhau nhiều lần. Hai tuần trước, hai anh em lần đầu góp mặt ở chung kết Masters 1000, tạo ra lịch sử của hệ thống ATP khi hai người thân trong gia đình đối đầu ở trận tranh cup.

Cùng góp mặt ở vòng hai còn có tài năng trẻ Joao Fonseca, nhà vô địch ATP 500 Swiss Indoors tuần trước. Tay vợt Brazil đánh bại Denis Shapovalov lần thứ hai trong hai tuần, với tỷ số 5-7, 6-4, 6-3. Fonseca sẽ gặp hạt giống số 10 Karen Khachanov ở trận muộn nhất trên sân Trung tâm, trong ngày đấu chính thức thứ ba của giải, dự kiến lúc 2h30 ngày 30/10, giờ Hà Nội.

