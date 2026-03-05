Anh dừng visa du học ở bốn nước

AnhBộ Nội vụ dừng thị thực du học với sinh viên từ Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan từ tháng này, do nghi ngờ lạm dụng thị thực.

Trong thông báo hôm 4/3, riêng với Afghanistan, Chính phủ Anh sẽ dừng cả thị thực lao động tay nghề cao.

Dữ liệu giai đoạn 2021-2025 cho thấy Anh tiếp nhận hơn 133.700 người tị nạn. Dù số du học sinh chỉ chiếm 13% nhưng tăng tới 470%. Trong đó, tỷ lệ từ Myanmar tăng 16 lần, Cameroon và Sudan là hơn 3 lần, còn Afghanistan là 95%. Con số cụ thể không được đề cập.

"Chính phủ đang siết chặt việc lạm dụng thị thực để hỗ trợ những người thực sự cần giúp đỡ", người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh.

Hiện tại, ngân sách hỗ trợ người xin tị nạn của Anh tiêu tốn hơn 4 tỷ bảng mỗi năm. Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood khẳng định đây là "quyết định chưa từng có tiền lệ" nhằm lập lại trật tự và kiểm soát biên giới.

Tháng 11 năm ngoái, Bộ Nội vụ đã cảnh báo chấm dứt thị thực với Angola, Namibia và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Chính sách thị thực du học của Anh ngày càng siết chặt trong hai năm trở lại đây. Tháng 10 năm ngoái, nước này tăng mức chứng minh tài chính trong xét thị thực du học. Tùy địa bàn, sinh viên quốc tế phải có hơn 1.170 - 1.500 bảng Anh (41-54 triệu đồng) mỗi tháng trong thời gian học tập. Mức cao nhất áp dụng với du học sinh ở London.

Từ đầu năm nay, người phụ thuộc của du học sinh, thường là vợ/chồng, phải chứng minh có trình độ tiếng Anh bậc A1 để nhập cảnh, A2 để gia hạn visa và B2 nếu muốn định cư.

Chính phủ cũng quản lý chặt các trường thông qua Bộ đánh giá tuân thủ cơ bản (Basic Compliance Assessment - BCA). Đại học phải có tỷ lệ nhập học tối thiểu 95%, trên 90% sinh viên hoàn thành khóa học mới được tuyển du học sinh. Một hệ thống xếp hạng mới được đưa ra gồm 3 mức Đỏ - Vàng - Xanh để phân loại. Trường yếu kém (Đỏ) sẽ bị hạn chế tuyển sinh. Chi tiết chưa được công bố.

Người nước ngoài sống tại Anh ít nhất 10 năm mới được xin định cư, thay vì 5 năm như trước, trừ khi chứng minh đóng góp rõ rệt cho kinh tế và xã hội. Nhóm có tay nghề cao và đóng góp thiết thực, như bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia AI... được ưu tiên.

Năm học 2023-2024, Anh có khoảng 2,9 triệu sinh viên, trong đó hơn 730.000 là du học sinh. Theo thống kê năm 2023 của Viện chính sách giáo dục đại học HEPI, sinh viên nước ngoài đóng góp khoảng 42 tỷ bảng cho nền kinh tế. Nhiều khảo sát khác cho thấy nhóm này đóng góp tới 1/5 nguồn thu của các đại học.

Hiện học phí đối với sinh viên quốc tế ngoài EU dao động khoảng 20.000 - 41.000 bảng Anh (700 triệu - 1,4 tỷ đồng) mỗi năm. Với ngành Y, con số lên tới gần 68.000 bảng. Trong khi đó, mức thu với sinh viên bản địa được giới hạn tối đa là 9.250 bảng và được duy trì ổn định trong nhiều năm.

Doãn Hùng (Theo GOV UK, DW)