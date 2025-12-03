Anh điều tra vụ binh sĩ nôn mửa khi ngồi xe thiết giáp Ajax

Bộ Quốc phòng Anh mở cuộc điều tra sau khi một số quan chức nói thiết giáp Ajax "an toàn", dù hàng chục quân nhân nôn mửa, đổ bệnh khi ngồi xe này.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Công nghiệp và Sẵn sàng chiến đấu Anh Luke Pollard ngày 2/12 nói với các nghị sĩ rằng ông ra lệnh mở cuộc điều tra sau khi một số quan chức quân sự hàng đầu báo cáo với ông rằng thiết giáp Ajax "đảm bảo khả năng vận hành an toàn" bất chấp thông tin các binh sĩ cứ ngồi lên xe này là đổ bệnh.

Khoảng 30 quân nhân Anh thông báo gặp phải vấn đề sức khỏe liên quan "tiếng ồn và rung lắc mạnh" khi ngồi trong thiết giáp Ajax tham gia cuộc diễn tập ở Salisbury Plain hôm 22/11. Các binh sĩ nôn mửa khi ra khỏi xe, một số cho biết họ run rẩy đến mức không thể kiểm soát được cơ thể.

Ông Pollard sau đó ra lệnh đình chỉ sử dụng mẫu xe này cho hoạt động huấn luyện và diễn tập trong tối thiểu hai tuần để điều tra về vấn đề an toàn. Quan chức này hôm 26/11 cho biết các quân nhân bị ảnh hưởng đã được chăm sóc y tế đầy đủ và sẽ tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, Anh ngày 6/11 thông báo mẫu thiết giáp trên đã đạt năng lực sẵn sàng chiến đấu sơ bộ (IOC), muộn hơn 8 năm so với kế hoạch. Thông báo được đưa ra sau khi London phải tiến hành một số vòng thử nghiệm mới với thiết giáp Ajax, do tình trạng rung lắc quá mạnh khiến một số quân nhân được cho là đã bị suy giảm thính lực.

Ông Pollard từng nói với các nghị sĩ rằng trước khi dòng Ajax được chứng nhận đạt IOC, quan chức này đã được các quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng "đảm bảo bằng văn bản" về độ an toàn của mẫu thiết giáp trên, song không đề cập tên cụ thể.

Dù vậy, ông ngày 2/12 nêu đích danh tướng Roly Walker, tham mưu trưởng lục quân Anh, và "giám đốc phụ trách vũ khí quốc gia vào thời điểm đó", được cho là ám chỉ Andy Start, người vừa mới rời chức vụ.

Nghị sĩ Derek Twigg nói với ông Pollard rằng "rõ ràng có người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì ông ấy báo cáo với ngài là mọi thứ đều ổn".

"Tôi muốn xem kết quả ra sao, nhưng tôi chia sẻ với mối quan ngại mà ngài nêu ra", Thứ trưởng Pollard đáp, thêm rằng dự kiến sớm nhận được kết quả điều tra sơ bộ từ lục quân.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Anh ngày 1/12 cho biết giới chức không phát hiện "vấn đề mang tính hệ thống" trong quá trình thử nghiệm diện rộng với dòng Ajax, trong đó thiết giáp đã di chuyển tổng cộng hơn 42.000 km.

Cơ quan này thêm rằng thông tin trên là một trong các cơ sở để đưa ra khuyến nghị về IOC, song từ chối nêu lý do vấn đề rung lắc với thiết giáp này lại xuất hiện trở lại.

Do hãng General Dynamics sản xuất, Ajax được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là mẫu thiết giáp "sở hữu nhiều loại vũ khí và cảm biến hiện đại, có khả năng trinh sát để xác định mục tiêu địch trên chiến trường, mang lại lợi thế chiến đấu" cho quân đội nước này.

Thiết giáp Ajax sẽ đóng vai trò nòng cốt trong biên chế các lữ đoàn trinh sát tấn công sâu và bọc thép của lục quân Anh. Lực lượng này đã tiếp nhận hơn 160 thiết giáp trong tổng số 589 chiếc đặt mua.

