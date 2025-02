'Ảnh đế Hàn' hưởng án treo

Yoo Ah In, từng thắng giải diễn viên xuất sắc Hàn Quốc, hưởng án treo sau thời gian bị giam vì sử dụng chất cấm.

Theo Starnews Korea, trong phiên phúc thẩm chiều 18/2, Tòa án cấp cao Seoul tuyên án Yoo Ah In hai năm quản chế, nộp phạt hai triệu won và 1,54 triệu won phụ phí. Ngoài ra, anh phải phục vụ cộng đồng 80 giờ, tham gia lớp cai nghiện ma túy 40 giờ.

Tháng 9/2024, anh bị kết án một năm tù, tài tử sau đó kháng cáo.

Yoo Ah In ngày 18/2. Ảnh: Hankooki

Tòa án nhận định: "Yoo Ah In dường như đã phạm tội do trầm cảm và các yếu tố khác, dù đã được thông báo về những rủi ro của việc dùng thuốc quá liều. Anh đã cam đoan không tái phạm và bị giam giữ hơn 5 tháng để suy ngẫm về hành động của mình. Hơn nữa, anh chưa từng bị kết án về tội danh tương tự, nên mức phạt của phiên sơ thẩm là quá nặng".

Theo các báo cáo, Yoo Ah In mua propofol 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2023. Anh cũng hút cần sa tại một bể bơi ngoài trời ở Los Angeles, Mỹ với người quen hồi tháng 1/2023. Diễn viên còn mua 1.150 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 45 lần, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022.

Propofol là chất làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, thường sử dụng trong gây mê phẫu thuật. Propofol bị coi là chất hướng thần, giống ma túy dạng nhẹ, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc.

Sau khi Yoo Ah In được thả, nhiều khán giả quan tâm việc anh trở lại phim ảnh. Theo truyền thông Hàn, phim The Match do anh và Lee Byung Hyun đóng chính, nói về hai huyền thoại cờ vây Hàn Quốc, sẽ ra mắt tháng sau. Tuy nhiên, Yoo Ah In nhiều khả năng không tham gia các hoạt động quảng bá. Năm ngoái, Netflix vẫn chiếu phim Goodbye Earth của anh, đúng thời điểm tài tử vướng vòng lao lý.

Ah In 39 tuổi, tên thật Eom Hong Sik, hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.

'Ảnh đế' Hàn bị ném tiền vào mặt khi ra tòa Yoo Ah In bị khán giả ném tiền vào mặt, khi ra tòa chịu thẩm vấn năm 2023. Video: O!Star

Thanh Thanh (theo Starnews Korea)