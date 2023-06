Anh đầu tư 5,4 triệu USD để truyền điện Mặt Trời về Trái Đất

Các trường đại học và công ty công nghệ ở Anh sẽ nhận được 5,4 triệu USD vốn đầu tư từ chính phủ để phát triển điện mặt trời ngoài không gian.

Mỹ là nước đầu tiên truyền thành công điện mặt trời về Trái Đất. Ảnh: Science Photo Library

Công nghệ thu thập năng lượng từ Mặt Trời thông qua pin quang năng đặt trên vệ tinh và truyền về Trái Đất có tiềm năng khổng lồ trong việc tăng cường an ninh năng lượng của Anh, Guardian hôm 12/6 đưa tin.

Dù ý tưởng xây dựng nhà máy điện thương mại trong vũ trụ có vẻ xa xôi, từ lâu ngành công nghiệp không gian đã ở tuyến đầu của phát triển điện mặt trời. Trên thực tế, nhu cầu cấp điện cho vệ tinh là động lực chính để gia tăng hiệu suất của pin quang năng vốn được dùng để sản xuất điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, theo tiến sĩ Mamatha Maheshwarappa, chuyên gia về hệ thống tải hàng ở Cơ quan Vũ trụ Anh.

Trong số các trường và tổ chức nhận kinh phí từ cuộc thi sáng kiến năng lượng mặt trời ngoài không gian của chính phủ Anh có Đại học Cambridge, nơi đang phát triển pin quang năng siêu nhẹ có thể chịu bức xạ cao trong vũ trụ, và Đại học Queen Mary ở London với hệ thống không dây cho phép truyền năng lượng mặt trời thu hoạch được về Trái Đất.

Đầu tháng 6, nhóm nhà khoa học ở Viện Công nghệ California (Caltech) tại Mỹ thông báo truyền thành công năng lượng Mặt Trời từ không gian về Trái Đất lần đầu tiên, sử dụng một tàu vũ trụ nguyên mẫu mang tên Maple phóng lên quỹ đạo hồi tháng 1. Con tàu dùng một loạt bộ truyền phát siêu nhẹ để biến đổi điện thành vi sóng trước khi truyền tới địa điểm cụ thể trên mặt đất, trong trường hợp này là thiết bị nhận trên mái một tòa nhà ở khuôn viên của Caltech tại Pasadena. Ở đó, chùm vi sóng được biến đổi trở lại thành điện.

Nếu công nghệ trên có thể hoạt động ở quy mô lớn, trang trại điện mặt trời ngoài không gian sẽ có một số lợi thế quan trọng. Do trong vũ trụ không có không khí, ánh sáng Mặt Trời không bị loãng đi, có nghĩa mỗi tấm pin có thể sản xuất nhiều năng lượng hơn so với trên Trái Đất. Năng lượng mặt trời cũng dễ dự đoán và có thể sản xuất liên tục do không bị gián đoạn bởi chu kỳ ngày - đêm, độ che phủ mây và biến động ánh sáng theo mùa.

Một nghiên cứu độc lập của chính phủ Anh vào năm 2021 nhận thấy năng lượng mặt trời ngoài không gian có thể sản xuất tới 10 GW điện một năm, bằng 1/4 nhu cầu điện của Anh, vào năm 2050. Bộ An ninh Năng lượng nhận định điều này có thể tạo ra ngành công nghiệp hàng tỷ USD và 143.000 việc làm.

"Chúng tôi đang tiến một bước lớn để đưa nước Anh lên hàng đầu trong ngành công nghiệp mới nổi này. Bằng cách giành chiến thắng trong cuộc đua sản xuất điện mặt trời trong vũ trụ, chúng tôi có thể thay đổi cách cấp điện cho cả nước và tạo ra nguồn năng lượng rẻ, sạch và an toàn hơn cho thế hệ tương lai", Grant Shapps, Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng của Anh, chia sẻ.

An Khang (Theo Guardian)