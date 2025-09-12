Ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu chuẩn bị tổ chức đám cưới tại một resort ở TP HCM với khoảng 80 khách mời là người thân, bạn bè. Ca sĩ nói làm tiệc theo phong cách giản dị, gần gũi thiên nhiên.
Hồ Quang Hiếu chuẩn bị tổ chức đám cưới tại một resort ở TP HCM với khoảng 80 khách mời là người thân, bạn bè. Ca sĩ nói làm tiệc theo phong cách giản dị, gần gũi thiên nhiên.
Anh cùng bạn đời - Tuệ Như - chọn phim trường ở Long An (Tây Ninh) để chụp hình kỷ niệm.
Anh cùng bạn đời - Tuệ Như - chọn phim trường ở Long An (Tây Ninh) để chụp hình kỷ niệm.
Con trai họ - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin) - cũng xuất hiện trong bộ ảnh. "Ban đầu Hin còn quấy khóc vì buồn ngủ, sau khi thay đồ thì bé hợp tác vui vẻ với êkíp", Hồ Quang Hiếu cho biết.
Con trai họ - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin) - cũng xuất hiện trong bộ ảnh. "Ban đầu Hin còn quấy khóc vì buồn ngủ, sau khi thay đồ thì bé hợp tác vui vẻ với êkíp", Hồ Quang Hiếu cho biết.
Với vợ chồng ca sĩ, đám cưới ý nghĩa hơn khi có con trai bên cạnh.
Với vợ chồng ca sĩ, đám cưới ý nghĩa hơn khi có con trai bên cạnh.
Trong tiệc cưới, ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc Chúng ta cùng (Huỳnh Văn sáng tác) tặng vợ.
Trong tiệc cưới, ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc Chúng ta cùng (Huỳnh Văn sáng tác) tặng vợ.
Cô dâu chọn váy cưới phong cách cổ điển.
Cô dâu chọn váy cưới phong cách cổ điển.
Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.
Ca sĩ và Tuệ Như làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Sau khi kết hôn, vợ anh lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng.
Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.
Ca sĩ và Tuệ Như làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Sau khi kết hôn, vợ anh lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp