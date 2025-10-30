Ảnh cưới của fashionista Tiên Nguyễn

Cô mặc váy cúp ngực, xẻ tà cao, làm từ chất liệu gấm cao cấp, đính kết ngọc trai của Pallas Couture. Mỗi chiếc váy haute couture của thương hiệu này thường được hoàn thiện bằng tay với các đặc trưng như corset ôm sát, đường cắt tôn dáng, đính kết cầu kỳ. Theo thông tin từ website, giá bán mỗi mẫu váy Pallas Couture dòng đặt may khoảng hơn 23.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Ngày 29/10, Tiên Nguyễn thông báo sẽ lên xe hoa vào tháng 12 cùng chồng người Dubai - Justin Cohen. Họ thực hiện ảnh cưới ở London hồi tháng 7, dưới sự chỉ đạo của nhà tổ chức sự kiện danh tiếng Anna Frascisco. Loạt ảnh xuất hiện trên tạp chí Elle bản Italy.