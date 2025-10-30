Ảnh cưới của fashionista Tiên Nguyễn

Cô mặc váy cúp ngực, xẻ tà cao, làm từ chất liệu gấm cao cấp, đính kết ngọc trai của Pallas Couture. Mỗi chiếc váy haute couture của thương hiệu này thường được hoàn thiện bằng tay với các đặc trưng như corset ôm sát, đường cắt tôn dáng, đính kết cầu kỳ. Theo thông tin từ website, giá bán mỗi mẫu váy Pallas Couture dòng đặt may khoảng hơn 23.000 USD (hơn 600 triệu đồng).
Ngày 29/10, Tiên Nguyễn thông báo sẽ lên xe hoa vào tháng 12 cùng chồng người Dubai - Justin Cohen. Họ thực hiện ảnh cưới ở London hồi tháng 7, dưới sự chỉ đạo của nhà tổ chức sự kiện danh tiếng Anna Frascisco. Loạt ảnh xuất hiện trên tạp chí Elle bản Italy.
Tiên Nguyễn, Justin Cohen chụp ảnh cưới. Video: Nhân vật cung cấp
Fashionista diện váy của Nicole + Felicia theo phong cách quý tộc.
Trang phục có phom dáng cúp ngực, đính hoa 3D khắp phần thân dưới. Váy cưới của thương hiệu này thường có giá thấp nhất khoảng 4.000 USD (hơn 100 triệu đồng), cao nhất khoảng 20.000 USD (hơn 520 triệu đồng).
Tiên Nguyễn sử dụng khăn voan rộng phủ khắp người, kết hợp găng tay, búi tóc cao.
Cô tạo dáng trên xe mui trần.
Người đẹp mặc thêm kiểu đầm cưới dáng đuôi cá, đắp ren xuyên thấu.
Buổi chụp diễn ra tại Two Temple Place, dinh thự nằm trên bờ sông Thames, được xây dựng năm 1890. Êkíp trang trí bàn tiệc phủ vải nhung, điểm xuyết hoa tươi tông đỏ và tím, kết hợp các khay trái cây tượng trưng cho sự trù phú và tình yêu nồng nàn.
Hậu trường chụp ảnh cưới của Tiên Nguyễn. Video: Nhân vật cung cấp
Chồng sắp cưới của người đẹp diện tuxedo Dolce & Gabbana. Anh thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di.
Tiên Nguyễn chọn đầm cưới phong cách gợi cảm của thương hiệu Berta khi thực hiện loạt ảnh trên đường phố. Chất liệu ren, đính kết ngọc trai theo phong cách retro là điểm nhấn của trang phục. Đây cũng là xu hướng được nhiều hãng lăng xê trong mùa mốt năm nay. Để tăng điểm nhấn, Tiên Nguyễn kết hợp kính râm, khuyên tai metallic của Chanel.
Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu. Người đẹp là em chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.
Tân Cao
Ảnh: @charlottewisephotography, Nhân vật cung cấp