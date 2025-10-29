Fashionista Tiên Nguyễn sắp cưới

Tiên Nguyễn - con gái 28 tuổi của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên - sẽ kết hôn với chồng người Dubai vào tháng 12.

Sáng 29/10, Tiên Nguyễn công bố tin vui, nói muốn bước vào hôn nhân vì cảm nhận tình cảm chín muồi, đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ ở đời sống gia đình. Hiện fashionista và chồng đã chụp ảnh cưới, bắt tay chuẩn bị cho sự kiện.

Ảnh cưới của Tiên Nguyễn và vị hôn phu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chồng của fashionista Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng giữ kín mối quan hệ. Từ khi nổi tiếng trong giới thời trang đến nay, Tiên Nguyễn cũng hạn chế nói về chuyện tình cảm.

Thông tin Tiên Nguyễn kết hôn nhận được nhiều lời chúc mừng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Á hậu Lê Thảo Nhi, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Băng Di, MC Khánh Vy.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu, thường xuyên cùng mẹ là khách mời ở các tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Tiên Nguyễn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, được nhiều nhãn hàng săn đón.

Tân Cao