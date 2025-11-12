Anh có thể đã ngừng chia sẻ tình báo với Mỹ về 'xuồng ma túy' ở Caribe

Anh được cho là đã ngừng chia sẻ với Mỹ tin tình báo về phương tiện nghi chở ma túy ở Caribe, do không đồng tình với các cuộc tập kích chết người của Washington.

CNN ngày 11/11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh đã đình chỉ chia sẻ với Mỹ thông tin tình báo về xuồng nghi chở chất cấm trên biển Caribe, do không muốn bị cáo buộc "tiếp tay" cho Washington tập kích những phương tiện này.

Anh có một số lãnh thổ hải ngoại trên biển Caribe và đang triển khai thiết bị thu thập thông tin tình báo ở đây. Trong nhiều năm qua, nước này đã hỗ trợ Mỹ xác định vị trí xuồng nghi chở ma túy để lực lượng tuần duyên của Washington ngăn chặn, theo các nguồn tin. Những người trên xuồng sẽ bị bắt nếu giới chức tìm thấy chất cấm.

Thông tin tình báo về những phương tiện như vậy thường được Anh chuyển cho Lực lượng Chuyên trách Liên ngành phía Nam, đơn vị đa quốc gia đóng tại bang Florida với nhiệm vụ chống lại nạn buôn bán ma túy.

Nhưng không lâu sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tập kích xuồng nghi chở ma túy hồi tháng 9, Anh cảm thấy lo ngại rằng Washington có thể sử dụng thông tin tình báo do London cung cấp để lựa chọn mục tiêu. Giới chức Anh tin rằng chiến dịch của Mỹ, vốn đã khiến 76 người thiệt mạng, vi phạm luật pháp quốc tế và quyết định ngừng chia sẻ thông tin tình báo từ hơn một tháng trước, theo các nguồn tin.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk hồi tháng 10 cáo buộc các cuộc tập kích của Mỹ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, tương đương với "giết người không qua xét xử". Các nguồn tin của CNN cho biết Anh nhất trí với quan điểm này.

Đại sứ Anh tại Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi, còn Lầu Năm Góc từ chối bình luận về vấn đề tình báo.

CNN nhận định nếu thông tin được xác thực, động thái sẽ đánh dấu rạn nứt nghiêm trọng giữa Mỹ và Anh, hai quốc gia vốn là đồng minh thân cận và đối tác chia sẻ thông tin tình báo. Hành động này cũng phản ánh nỗi hoài nghi ngày càng tăng về tính hợp pháp của chiến dịch đang được Mỹ triển khai quanh khu vực Mỹ Latin.

Trước khi quân đội Mỹ bắt đầu tấn công phương tiện nghi chở chất cấm, nhiệm vụ chống ma túy được giao cho lực lượng hành pháp và tuần duyên. Các thành viên băng đảng tội phạm và ma túy vẫn được xét xử theo quy trình, thay vì bị tập kích hạ sát ngay trên biển, nên giới chức Anh khi đó sẵn lòng hỗ trợ Mỹ, theo các nguồn tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại sự kiện ở Aylesbury, Anh ngày 18/9. Ảnh: AP

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng Mỹ có quyền hợp pháp để hạ các nghi phạm buôn ma túy, do họ là mối đe dọa cận kề đối với người Mỹ và đang tham gia "xung đột vũ trang" với Washington.

CNN dẫn nguồn tin cho biết Văn phòng Cố vấn Pháp lý, thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, đã đưa ra quan điểm ủng hộ lập luận trên. Chính quyền ông Trump cũng đã liệt một số băng đảng tội phạm vào danh sách "nhóm khủng bố nước ngoài".

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định chiến dịch "hoàn toàn tuân thủ Luật Xung đột Vũ trang", bộ luật quốc tế được xây dựng để ngăn chặn hành vi tấn công dân thường. Dù vậy, giới chuyên gia pháp lý cho biết nghi phạm vận chuyển ma túy vẫn được bảo vệ theo Luật Xung đột Vũ trang, thêm rằng việc coi một nhóm là tổ chức khủng bố quốc tế không đồng nghĩa được quyền sử dụng vũ lực không qua xét xử với họ.

Phạm Giang (Theo CNN)