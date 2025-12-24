Ảnh chụp vệ tinh Starlink đang rơi xuống Trái Đất

Vệ tinh Starlink của SpaceX gặp sự cố được chụp ảnh trong quá trình rơi tự do xuống khí quyển Trái Đất, dự kiến cháy rụi trong vài tuần tới.

Vệ tinh gặp sự cố vào tuần trước, nhiều khả năng do nguyên nhân từ bên trong thay vì va chạm bên ngoài, khi đang bay quanh khí quyển ở độ cao 418 km. Sự cố dẫn đến mất liên lạc, bình chứa nhiên liệu bị xả ra ngoài và "giải phóng một lượng nhỏ các vật thể vận tốc tương đối thấp có thể theo dõi được".

SpaceX đề nghị công ty công nghệ vũ trụ Vantor chụp ảnh vệ tinh hỏng để hiểu rõ hơn về tình trạng của nó. WorldView-3, vệ tinh quan sát Trái Đất của Vantor, hoàn thành nhiệm vụ bằng cách chụp vệ tinh Starlink từ khoảng cách 241 km, khi cả hai đang bay qua Alaska. Bức ảnh có độ phân giải 12 cm, cung cấp cho SpaceX những thông tin quan trọng.

Vệ tinh Starlink của SpaceX đang rơi xuống Trái Đất trong ảnh chụp của vệ tinh WorldView-3. Ảnh: Vantor

"Đội ngũ của chúng tôi đã tận dụng các năng lực tiên tiến của công nghệ chụp ảnh ngoài Trái Đất và năng lực thu thập dữ liệu mở rộng để hành động nhanh chóng, cung cấp cho SpaceX thông tin xác nhận rằng vệ tinh của họ gần như vẫn còn nguyên vẹn. Việc cung cấp thông tin nhanh chóng này giúp họ đánh giá hư hại có thể xảy ra với vệ tinh", Todd Surdey, Phó chủ tịch điều hành của Vantor, cho biết cuối tuần trước.

"Chúng tôi đánh giá cao việc Vantor cung cấp hình ảnh kịp thời. Dữ liệu bổ sung cho thấy có một lượng nhỏ mảnh vỡ có thể theo dõi được từ sự cố. Chúng tôi dự đoán vệ tinh và các mảnh vỡ sẽ rơi trở lại khí quyển, hoàn toàn phân rã trong vòng vài tuần", Michael Nicolls, Phó chủ tịch kỹ thuật Starlink tại SpaceX, viết trên X. Theo SpaceX, các mảnh vỡ và bản thân vệ tinh sẽ không gây nguy hiểm cho phương tiện vũ trụ khác trên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO).

Starlink là mạng lưới vệ tinh lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này gồm khoảng 9.300 vệ tinh đang hoạt động, chiếm tới 65% tổng số vệ tinh vận hành trên quỹ đạo Trái Đất. Dù tạo ra hạ tầng thông tin liên lạc hữu ích, Starlink cũng gây khó khăn cho quan sát thiên văn, làm tăng rác vũ trụ và tăng nguy cơ xảy ra va chạm trên không gian.

Thu Thảo (Theo Space, The Register)