Vệ tinh Starlink đang rơi xuống Trái Đất

Một vệ tinh Internet băng thông rộng trong mạng lưới Starlink của SpaceX gặp sự cố trên quỹ đạo và đang lao xuống khí quyển.

SpaceX cho biết, công ty đã mất liên lạc với vệ tinh Starlink này, vốn đang bay quanh Trái Đất ở độ cao 418 km. "Sự cố dẫn đến việc xả khí từ bình nhiên liệu đẩy, bán trục lớn (độ cao quỹ đạo) giảm nhanh khoảng 4 km, đồng thời giải phóng một lượng nhỏ các vật thể vận tốc tương đối thấp có thể theo dõi được", đại diện Starlink thông báo trên X hôm 18/12. Điều này cho thấy bình chứa nhiên liệu của vệ tinh có thể đã vỡ hoặc hư hỏng.

SpaceX đang hợp tác với NASA và Lực lượng Vũ trụ Mỹ để theo dõi những mảnh rác vũ trụ vừa được giải phóng, đồng thời khẳng định không có gì đáng lo ngại. Vệ tinh nhìn chung vẫn còn nguyên vẹn và đang lộn nhào, dự kiến rơi trở lại khí quyển Trái Đất và hoàn toàn tan rã trong vòng vài tuần. Quỹ đạo hiện tại của vệ tinh thấp hơn Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nên không gây nguy hiểm cho trạm hay phi hành đoàn.

"Là nhà điều hành mạng lưới vệ tinh lớn nhất thế giới, chúng tôi cam kết mạnh mẽ về đảm bảo an toàn không gian. Chúng tôi xem xét nghiêm túc những sự cố này. Các kỹ sư đang khẩn trương tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ và khắc phục nguồn gốc sự cố, đồng thời triển khai phần mềm cho các phương tiện để tăng khả năng bảo vệ trước loại tình huống tương tự", đại diện Starlink cho biết thêm.

Công ty theo dõi không gian LeoLabs đã phát hiện hàng chục mảnh vỡ có khả năng sinh ra từ sự cố Starlink và có thể sẽ phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ khác khi tiếp tục phân tích. LeoLabs cho biết, việc giảm độ cao đột ngột cho thấy sự cố mới có thể bắt nguồn từ vấn đề bên trong vệ tinh, không phải do va chạm với vật thể bên ngoài.

Starlink là mạng lưới vệ tinh lớn nhất từng được xây dựng trên quỹ đạo, hiện gồm khoảng 9.300 vệ tinh đang hoạt động, tức SpaceX vận hành khoảng 65% tổng số phương tiện vũ trụ đang hoạt động xung quanh Trái Đất. Con số đó vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ riêng trong năm nay, SpaceX đã phóng 122 tên lửa chở Starlink, đưa hơn 3.000 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất thấp.

Vệ tinh Starlink có tuổi thọ thiết kế khoảng 5 năm. SpaceX sẽ chủ động đưa chúng xuống khỏi quỹ đạo trước khi hỏng hoàn toàn. Công ty cũng thực hiện nhiều biện pháp khác nhằm giảm mối đe dọa từ rác vũ trụ do mạng lưới khổng lồ này gây ra, ví dụ như tự động điều chỉnh vị trí để tránh nguy cơ va chạm. 6 tháng đầu năm 2025, các vệ tinh Starlink đã thực hiện khoảng 145.000 thao tác tránh va chạm - trung bình khoảng 4 lần mỗi tháng với mỗi vệ tinh.

