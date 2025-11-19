Anh cáo buộc tàu quân sự Nga chiếu laser vào phi công

Anh cáo buộc tàu quân sự Yantar của Nga "xâm nhập vùng biển" và chiếu tia laser vào phi công đang thực hiện nhiệm vụ giám sát.

"Tàu Yantar đang ở rìa vùng biển Anh, phía bắc Scotland, sau vài tuần tiến vào vùng biển tiếp giáp", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói trong cuộc họp báo tại Phố Downing hôm nay.

Ông cho biết đây là lần thứ hai con tàu này "xâm nhập" vùng biển Anh trong năm nay, sau lần đầu vào tháng 1. Bộ Quốc phòng Anh không cho biết tàu Yantar đi vào khu vực nào trong vùng biển của nước này.

Quân đội Anh đã triển khai tàu chiến cùng một số máy bay để "theo dõi và giám sát" mọi động thái của con tàu, nhưng thủy thủ trên tàu Yantar đã chiếu tia laser vào các phi công Anh, ông Healey cho biết.

Hình ảnh Bộ Quốc phòng Anh cung cấp về tàu Yantar của Nga hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Scotland ngày 19/11. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Healey mô tả việc tàu quân sự sử dụng tia laser là "vô cùng nguy hiểm" và gửi thông điệp cứng rắn tới Moskva. "Chúng tôi thấy các vị. Chúng tôi biết các vị đang làm gì. Nếu tàu Yantar di chuyển về phía nam trong tuần này, chúng tôi sẽ sẵn sàng đối phó", ông nói.

Ông cho hay tàu nghiên cứu Yantar thuộc biên chế hải quân Nga. Con tàu này được trang bị các thiết bị hiện đại, có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám, khảo sát. Nó có thể thả các tàu ngầm không người lái lặn sâu tới 6.000 m.

Anh và các nước NATO gần đây ngày càng lo ngại về rủi ro Nga có thể gây ra đối với các tuyến cáp viễn thông và cáp điện dưới đáy biển. Nga chưa bình luận về cáo buộc mới của Anh.

