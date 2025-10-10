Angelina Jolie từng vay tiền Brad Pitt

Angelina Jolie từng gặp khó khăn tài chính sau ly hôn, không đòi Brad Pitt trợ cấp nhưng đề nghị anh cho vay tiền.

Theo People, Angelina Jolie bổ sung tài liệu về vụ tranh chấp cổ phần điền trang Château Miraval (Pháp) với Brad Pitt lên Tòa thượng thẩm Los Angeles ngày 6/10. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn cuối tháng 12/2024, nhưng vụ kiện liên quan nhà máy rượu nho tại đây vẫn còn tiếp diễn.

Theo hồ sơ này, minh tinh cho biết những sự kiện dẫn đến việc ly thân gây tổn thương sâu sắc cho cô và các con. Hơn 10 năm bên nhau, Angelina Jolie và Brad Pitt có với nhau sáu con gồm ba con nuôi. Khi đệ đơn ly hôn, cô để lại cho chồng cũ quyền kiểm soát, cư trú toàn thời gian đối với các ngôi nhà chung của họ ở Los Angeles, Miraval mà không đòi bồi thường. Jolie nói làm thế bởi "hy vọng anh bình tĩnh hơn để đối diện với cô sau một giai đoạn khó khăn và đau khổ".

Diễn viên Angelina Jolie hiện 50 tuổi. Ảnh: WireImage

Lúc ấy, phần lớn tiền tiết kiệm của Jolie đổ vào Miraval, nhưng cô chưa từng yêu cầu Pitt cấp dưỡng hay hỗ trợ bất kỳ khoản nào. "Tôi cũng rất lo lắng tình hình sức khỏe của các con. Vì thế trong khoảng hai năm, tôi từ chối làm việc để tập trung chăm sóc con cái, giúp chúng hồi phục", cô kể thêm.

Khoảng thời gian này, tình hình tài chính của Jolie khó khăn đến mức không thể mua nhà tại Los Angeles. Vì thế, cô đề nghị Pitt cho vay tiền để mua nhà, và anh đồng ý cho vợ cũ vay kèm lãi suất.

Cặp sao và các con thuở gia đình còn hòa thuận. Ảnh: Splash News

Đến nay, Angelina Jolie và các con chưa từng trở lại điền trang do nơi này gắn với nhiều kỷ niệm. Sau chia tay, cô lập tức kiếm nơi ở mới cho mấy mẹ con, quyết định thuê nhà trong lúc tìm giải pháp ổn định hơn. Nghệ sĩ chọn một ngôi nhà gần chỗ của Brad Pitt vì muốn anh vẫn giữ một phần quan trọng trong cuộc đời của con.

Cũng theo hồ sơ nộp tòa, Angelina Jolie gặp chồng cũ để bàn việc bán lại cổ phần vườn nho cho anh đầu năm 2017. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán luôn gặp trở ngại do cô còn nhiều tình cảm với nơi này, cũng như cách mối quan hệ của họ kết thúc. Jolie cho biết Miraval là một trong những khoản đầu tư lớn đầu tiên của vợ chồng, đồng thời giữ vị trí quan trọng của gia đình.

"Chúng tôi đã làm đám cưới ở đó. Đây cũng là nơi tôi sống một thời gian khi mang thai, là nơi đón cặp song sinh sau khi tôi sinh hai bé trong bệnh viện. Việc phải rời xa mái ấm và những kỷ niệm đột ngột như vậy thật sự rất khó khăn, đặc biệt đối với bọn trẻ vì cuộc sống của chúng đã bị xáo trộn", nghệ sĩ giải thích.

Một góc điền trang Château Miraval từng là nơi chứng kiến hạnh phúc của Brad Pitt và Angelina Jolie. Ảnh: AP

Cuối cùng, Brad Pitt đề nghị mua lại cổ phiếu với điều kiện Angelina Jolie ký một thỏa thuận bảo mật. Minh tinh không đồng ý vì loại hợp đồng này sẽ buộc cô im lặng về những chuyện dẫn đến cuộc ly hôn, liên quan vụ xô xát của hai người trên chuyến bay năm 2016. "Với tư cách là một người mẹ, cũng như người đại diện cho các nạn nhân của nạn bạo lực khắp thế giới, tôi cảm thấy quá đau đớn trước yêu cầu của anh", cô viết trong hồ sơ.

Theo Jolie, cô thông báo cho Brad Pitt và đội ngũ luật sư của anh về việc sẽ bán tài sản cho bên thứ ba. Năm 2021, minh tinh hoàn tất thỏa thuận với Tenute del Mondo - bộ phận rượu vang của Tập đoàn Stoli, do tỷ phú Nga Yuri Shefler làm chủ. Một năm sau, Brad Pitt bắt đầu khởi kiện vợ cũ âm thầm bán mà không có sự cho phép của anh.

Gần đây, Pitt xin tòa cho phép xem tin nhắn của vợ cũ với đội ngũ phía cô. Không lâu sau đó, Jolie phản đối vì các thông tin trao đổi được bảo vệ dưới đặc quyền của luật sư và thân chủ. Trong tài liệu lần này, cô yêu cầu Pitt trả 33.000 USD để trả chi phí pháp lý liên quan động thái bác bỏ yêu cầu.

Brad Pitt và Angelina Jolie gặp nhau lần đầu trên phim trường Mr. & Mrs.Smith (2005), khi đó, tài tử đang trong cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston. Sau phim, Jolie và Pitt công khai yêu nhau, kết hôn vào năm 2014, cùng chăm sóc các con. Sau ly hôn, cả hai giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc. Những năm qua, tài tử bị phần lớn con cái "quay lưng", công khai hoặc gián tiếp bỏ họ bố. Hiện chỉ có con trai út - Knox Jolie-Pitt, 17 tuổi - chưa bày tỏ lập trường.

