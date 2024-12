Angelina Jolie ở Pháp cùng Pax Thiên và Zahara

ParisMinh tinh Angelina Jolie xuống phố cùng Pax Thiên, 21 tuổi, và Zahara, 19 tuổi, khi quay "Stitches" - phim mới nhất của cô.

Theo Daily Mail, Angelina Jolie xuất hiện bên ngoài khách sạn cùng các con hôm 10/12. Cả ba mẹ con đều diện trang phục đông đơn giản. Trang tin khen Jolie sang trọng trong chiếc áo khoác dài, còn Pax Thiên trông khỏe mạnh hơn kể từ khi bị tai nạn tông xe cuối tháng 7.

Lần gần nhất diễn viên xuất hiện cùng Pax Thiên và Zahara là khi dự LHP New York hồi tháng 9. Khi đó, Maddox - 23 tuổi, con trai nuôi gốc Campuchia của cô - cũng tham gia.

Angelina Jolie ở Pháp cùng hai con nuôi Nhiều người tụ tập trước nơi ở của Angelina Jolie để chờ gặp minh tinh và hai con. Video: Hollywood Pipeline

Truyền thông Mỹ đưa tin hiện Jolie ở Pháp để quay phim. Theo Variety, Stitches lấy bối cảnh về giới thời trang cao cấp. Angelina Jolie vào vai Maxine - nhà làm phim Mỹ, quen biết một số phụ nữ trong Tuần lễ thời trang. Dự án do đạo diễn Pháp Alice Winocour thực hiện, khởi quay tại Paris. Tất cả thông tin về nội dung đang được giữ bí mật. Một số nguồn tin cho biết các diễn viên sẽ nói tiếng Anh và Pháp trong phim, tương tự tác phẩm trước của Winocour - Proxima.

Đây là tác phẩm tiếp theo của Angelina Jolie sau phim tiểu sử về huyền thoại opera Maria Callas - Maria. Hôm 9/12, cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng Nữ chính xuất sắc trong phim chính kịch cho vai danh ca.

Angelina Jolie và ba con nuôi tại LHP New York hôm 29/9. Từ trái qua: Pax Thiên, Angelina Jolie, Zahara và Maddox. Ảnh: AP

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Gần đây, cô thường tham dự nhiều sự kiện cùng các con.

Cô và tài tử Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến điền trang ở Pháp và hợp đồng bảo mật.

Phương Thảo (theo Daily Mail)