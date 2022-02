Angelina Jolie đến Campuchia

Angelina Jolie và con gái Shiloh tới Campuchia du lịch, lên kế hoạch cho quỹ từ thiện do cô thành lập.

Minh tinh viết trên Instagram hôm 24/2: "Vài ngày ở Campuchia cùng những người dân địa phương nồng hậu, tôi cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành. Nơi đây luôn là quê hương đặc biệt với tôi và gia đình".

Cô cho biết đã có các buổi họp với thành viên điều hành MJP - quỹ từ thiện Angelina Jolie lập từ năm 2003 với mục đích phát triển khu bảo tồn Samlaut ở Tây Bắc Campuchia, hạn chế vấn nạn ô nhiễm môi trường trong vùng, đồng thời chăm sóc y tế, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho người dân địa phương. Angelina cũng thảo luận với các cán bộ kiểm lâm về nạn lấn chiếm đất công, săn bắt trộm.

Angelina Jolie đăng ảnh chụp cùng con gái Shiloh. Ảnh: Instagram Angelina Jolie

Theo trang Phnompenh Post, sự xuất hiện của Angelina Jolie giúp quảng bá du lịch Campuchia trong thời dịch, minh chứng nước này là điểm đến an toàn. Nữ diễn viên đã đến thăm công viên khảo cổ Angkor ở Siem Reap hôm 20/2. Cô phát động một chương trình bảo tồn các loài ong quý, giúp phụ nữ có thêm thu nhập từ nghề nuôi ong. Ngày 23/2, Angelina đi thăm chợ Tuol Tompoung ở Phnom Penh. Cô chưa tiết lộ ngày trở về Mỹ.

Angelina Jolie (áo trắng) thăm đền Angkor Wat cùng con gái Shiloh (tóc búi). Ảnh: ANA

Angelina dành nhiều tình cảm cho đất nước Campuchia, nơi cô nhận nuôi con Maddox cách đây 20 năm. Cô thường xuyên đưa Maddox về thăm quê, hoạt động từ thiện. Diễn viên từng quay hai bộ phim Tomb Raider (2001) và First They Killed My Father (2017) tại quốc gia này.

Hà Thu (theo Phnompenh Post)