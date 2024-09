Angelina Jolie có hình xăm đôi với con gái

Minh tinh Angelina Jolie tiết lộ có hình xăm đôi với con gái út Vivienne, kỷ niệm lần hai mẹ con làm việc trong vở kịch "The Outsiders".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí CR Fashion Book hôm 21/9, Jolie nói: "Tôi và Vivienne có hình xăm 'Stay Gold' trong thời gian thực hiện The Outsiders. Nó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi".

Hình xăm "Stay Gold" (màu đỏ) trên cánh tay của Angelina Jolie. Ảnh: GC Images

Dòng chữ được Jolie xăm lên cánh tay trái, lần đầu để lộ khi dự sự kiện ra mắt nhạc kịch hồi tháng 4. Theo PageSix, "Stay Gold" là cụm từ nhân vật chính Ponyboy trong tác phẩm The Outsiders nhắc đến nhiều lần, đồng thời là tên một ca khúc trong vở nhạc kịch đoạt giải Tony của Jolie.

Dự án lấy bối cảnh ở Tulsa, bang Oklahoma vào năm 1967. Nội dung xoay quanh Ponyboy Curtis và Johnny Cade, hai người bạn đang tìm kiếm mục đích sống giữa xã hội phức tạp. Jolie đảm nhận vị trí nhà sản xuất, con gái út Vivienne làm trợ lý cho cô.

Angelina Jolie (phải) và Vivienne trong một sự kiện. Ảnh: Just Jared

Diễn viên cho biết còn có xăm hình chim nhạn - là biểu tượng cho lòng trung thành và sự tự do - với một số người con. Hồi tháng 6, nhiều người hâm mộ phát hiện Shiloh, con ruột của Jolie và Brad Pitt, cũng có hình xăm này.

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Vivienne đóng Aurora trong 'Maleficent' Vivienne đóng Aurora trong phim "Maleficent". Video: Walt Disney Studios

Vivienne, 16 tuổi, là con của Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt. Năm 2012, Vivienne tham gia đóng phim Maleficent cùng mẹ tại trường quay ở Anh khi mới 5 tuổi. Trước Vivienne, Jolie từng thuê con trai Pax Thiên hỗ trợ cô trên phim trường Without Blood vào mùa hè năm ngoái. Anh thay mẹ liên lạc với các bộ phận khác của đoàn phim, thường xuyên giúp mẹ xách đồ, trao đổi công việc với êkíp. Diễn viên khen con làm việc chăm chỉ, độc lập.

Quế Chi (theo PageSix)