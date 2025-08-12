Angelina Jolie bán nhà

MỹMinh tinh Angelina Jolie sắp rao bán biệt thự hơn 100 tuổi ở Los Angeles, cân nhắc chuyển ra nước ngoài khi hai con út tròn 18 tuổi.

Theo Page Six ngày 11/8, bất động sản Angelina Jolie chuẩn bị bán nằm tại khu phố Los Feliz, từng thuộc về đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille (1881-1959). Cô mua nơi này vào năm 2017 với giá 24,5 triệu USD.

Biệt thự được xây năm 1913, có sáu phòng ngủ, 10 phòng tắm với tổng diện tích bên trong hơn 1.000 m2. Jolie được cho sống ở đây cùng các con trong thời gian giãn cách do Covid-19, cho bạn bè ở nhờ sau vụ cháy rừng đầu năm.

Angelina Jolie, 50 tuổi, trong một sự kiện tháng 5. Ảnh: WireImage

Nguồn tin của People cho biết Angelina Jolie "chưa bao giờ muốn sống ở Los Angeles toàn thời gian", "không còn lựa chọn nào khác vì thỏa thuận nuôi con với Brad Pitt". Cả hai có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Sau khi Jolie đệ đơn ly hôn năm 2016, các con sống cùng mẹ. Trên Vogue Anh năm 2021, diễn viên nói mua biệt thự tại khu vực này vì gần nơi ở của "bố bọn trẻ", chỉ cách năm phút đi bộ.

Angelina Jolie dự tính chuyển đi sau khi hai con út - cặp sinh đôi Knox và Vivienne - tròn 18 tuổi vào năm 2026. "Jolie đang để mắt tới một số địa điểm ở nước ngoài. Cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có thể rời Los Angeles", nguồn tin nói với People.

Trò chuyện với Hollywood Reporter năm 2024, nghệ sĩ cho biết sẽ dành nhiều thời gian ở Campuchia - quê hương của con lớn Maddox, 24 tuổi. "Tôi sẽ đi thăm các thành viên trong gia đình, dù họ ở đâu trên thế giới", cô nói thêm. Tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara tháng 2, minh tinh từng bày tỏ Campuchia là "nơi duy nhất trong tim" mà cô xem là nhà.

Một góc biệt thự của Angelina Jolie. Trước cô, đạo diễn Cecil B. DeMille mua nơi này năm 1916, sống đến khi ông qua đời năm 1959. Hàng xóm của ông là "vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin. Ảnh: Splash News

Angelina Jolie sinh năm 1975, trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Trước Brad Pitt, cô trải qua hai đời chồng, lần lượt là hai diễn viên Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton.

Minh tinh và Brad Pitt gặp nhau lần đầu trên phim trường Mr. & Mrs.Smith (2005), khi đó, tài tử đang trong cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston. Sau phim, Jolie và Pitt công khai yêu nhau, kết hôn vào năm 2014, cùng chăm sóc các con trước khi chia tay năm 2016. Cuối năm 2024, cô và Brad Pitt hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng chưa giải quyết xong tranh chấp liên quan điền trang ở Pháp. Những năm qua, Brad Pitt bị phần lớn con cái "quay lưng", công khai hoặc gián tiếp bỏ họ bố. Hiện chỉ có con trai út - Knox, 17 tuôi - chưa bày tỏ lập trường về "cuộc chiến" của bố mẹ.

Angelina Jolievà Brad Pitt tại LHP Cannes 2011 Jolie-Pitt sánh đôi tại Liên hoan phim Cannes năm 2011. Video: Fashiontv

Phương Thảo (theo People, Page Six)