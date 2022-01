Andrew Garfield nỗ lực thoát mác 'Người Nhện tệ nhất'

Sau vai Người Nhện bị chê thảm họa, Andrew Garfield thử thách bản thân trong các dự án chính kịch, tâm lý.

Với 1,69 tỷ USD doanh thu toàn cầu, Spider-Man: No Way Home hiện trở thành phim ăn khách thứ sáu mọi thời. Tác phẩm không chỉ thỏa mãn cơn khát của khán giả sau nhiều năm chờ đợi mà còn đánh dấu sự trở lại của hàng loạt gương mặt quen thuộc gắn với thương hiệu. Trong đó, sự xuất hiện của Andrew Garfield khiến người hâm mộ bất ngờ, trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội Twitter. Nhiều ý kiến đánh giá cao cách Garfield tái hiện nhân vật, giới phê bình cho rằng anh thực sự được khán giả đón nhận sau khi thất bại với vai diễn cách đây bảy năm.

Trong số các diễn viên từng đóng Người Nhện, Andrew Garfield được cho là người có "số đen" nhất vì chỉ tham gia đúng hai phần The Amazing Spider-Man - do Marc Webb đạo diễn - lần lượt ra mắt năm 2012 và 2014. Riêng phần sau chỉ đạt hơn 700 triệu USD phòng vé, là phim có doanh thu thấp nhất thương hiệu. Tác phẩm bị khán giả quay lưng đồng thời nhận sự ghẻ lạnh từ giới phê bình, xếp loại "thối" trên Rotten Tomatoes với điểm số 52%.

The Amazing Spider-Man Trailer "The Amazing Spider-Man". Video: Sony Pictures Entertainment

Gần mười năm sau khi The Amazing Spider-Man ra mắt, các trang như Collider, Insider hay SCMP vẫn giữ nguyên quan điểm, đánh giá Andrew Garfield là diễn viên đóng Người Nhện chán nhất. Tất cả đều đặt anh ở vị trí cuối hoặc áp chót trong danh sách xếp hạng các diễn viên từng thể hiện hoặc lồng tiếng nhân vật. Sự thất bại của tác phẩm là một trong những lý do khiến Sony quyết định khai tử loạt phim Người Nhện của Garfield, không tiếp tục đầu tư phần ba mà chuyển sang cộng tác với Marvel để phát triển loạt phim mới do Tom Holland đóng chính.

Thế nhưng, Người Nhện là vai diễn mang tính bước ngoặt với một diễn viên Anh tìm cách phát triển sự nghiệp ở Hollywood như Andrew Garfield. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1983 chủ yếu đóng truyền hình và tham gia một số vai phụ trong phim điện ảnh ở quê nhà. Học diễn xuất từ năm lên chín nhưng mãi đến năm 2010, anh mới được khán giả biết đến nhiều hơn qua phim giả tưởng Never Let Me Go - đóng cùng Carey Mulligan, Keira Knightley - và vai phụ trong The Social Network.

Sau nhiều năm, Andrew Garfield vẫn dành nhiều cảm xúc cho vai Người Nhện. Trên Variety, ngôi sao nói anh yêu nhân vật và hạnh phúc khi được làm việc cùng dàn diễn viên tuyệt vời. "Với tôi đó là niềm vui và cảm giác trọn vẹn. Có nhiều câu hỏi chưa giải đáp về nhân vật của tôi khi dự án kết thúc. Tôi phải quay lại và chữa lành cho anh ta", Garfield nói.

Thất bại với Người Nhện là động lực để Garfield tập trung trau dồi diễn xuất và được ghi nhận. Sau The Amazing Spider-Man2, diễn viên không tham gia bất kỳ dự án bom tấn nào. Thay vào đó, anh chọn kịch bản khắt khe hơn, chỉ nhận các vai nặng ký trong phim chính kịch, tâm lý. Năm 2016, Garfield lần lượt xuất hiện trong phim của hai đạo diễn tên tuổi là Martin Scorsese (Silence) và Mel Gibson (Hacksaw Ridge). Để hóa thân trong phim Scorsese, ngôi sao chấp nhận giảm hơn 18 kg và dành một năm học làm giáo sĩ ở xứ Wales. Trong khi đó, vai bác sĩ thời Thế chiến Hai trong Hacksaw Ridge nhận nhiều lời khen, mang về cho anh đề cử đầu tiên ở hạng mục "Nam chính xuất sắc" tại Oscar 2017.

Bên cạnh điện ảnh, Garfield còn đầu tư sự nghiệp sân khấu. Năm 2017, anh gây tiếng vang khi thể hiện nhân vật Prior Walter trong vở Angels in America tại Nhà hát Quốc gia London. Vai diễn giúp anh bén duyên với đạo diễn Lin-Manuel Miranda - tác giả hai vở nhạc kịch In the Heights và Hamilton, từng thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Ngay khi nhìn thấy ngôi sao trên sân khấu, Miranda quyết định Garfield là lựa chọn duy nhất cho vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Tick, Tick... Boom! ra mắt hồi tháng 11/2021.

Trailer "Tick, Tick... Boom!" Trailer "Tick, Tick... Boom!" - phim mang về cho Garfield giải Quả Cầu Vàng. Video: YouTube Netflix

Chuyển thể từ vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên của Jonathan Larson, Tick, Tick... Boom! là dự án phim nhạc kịch được chờ đón ngay từ khi lên kế hoạch sản xuất. Trong phim, Andrew Garfield vào vai Jon, nhà soạn nhạc trẻ tuổi sống ở New York thập niên 1990, mong muốn tạo ra một tác phẩm vĩ đại nhưng kiệt sức vì lạc lối. Jon liên tục gặp khủng hoảng tuổi 30, có lúc muốn buông xuôi tất cả, mất hết ý chí và nghĩ bản thân chọn sai nghề khi theo đuổi nghệ thuật biểu diễn.

Vai diễn đến với Garfield vào đúng thời điểm anh gặp khó khăn về tinh thần. Cuối năm 2019, mẹ ngôi sao đột ngột qua đời vì ung thư không lâu trước khi phim bước vào khâu sản xuất. Trên Today, Garfield cho biết mẹ có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, khiến anh quyết định theo đuổi diễn xuất. Ngôi sao vượt qua nỗi mất mát bằng cách dồn sức cho tác phẩm, dành vai diễn như lời tri ân đến người mẹ quá cố.

Thử thách đặt ra với Andrew Garfield là nhân vật được viết dựa trên chính cuộc đời Jonathan Larson - cha đẻ nguyên tác kiêm nhà soạn kịch nổi tiếng thập niên 1990. Anh phải thể hiện các ca khúc trong phim do Larson sáng tác, dù ngoài đời chưa hát ở đâu ngoài phòng tắm. Garfield cho biết còn chưa bao giờ thử hát karaoke với bạn dù chỉ một lần. Để hoàn thiện vai diễn, ngôi sao phải dành một năm làm việc với nhiều giáo viên thanh nhạc, học hát như ca sĩ chuyên nghiệp và tập chơi piano. Diễn viên thường xuyên nghiên cứu những màn trình diễn của Larson trên Youtube để có thể lột tả được tinh thần nghệ sĩ một cách chuẩn xác.

Năm 2021 là năm thành công với Andrew Garfield khi cả ba phim anh tham gia lần lượt ra mắt thành công. Bên cạnh Spider-Man: No Way Home, hai tác phẩm Tick, Tick... Boom! và The Eyes of Tammy Faye đều được đánh giá cao. Giới phê bình dự đoán cả hai là những ứng viên sáng giá trên đường đua tranh giải Oscar 2022 sắp tới. Trong đó, vai Jon trong Tick, Tick... Boom! đem lại cho Garfield chiến thắng đầu tiên tại giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục "Nam chính xuất sắc phim hài/nhạc kịch". Ngôi sao vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Leonardo DiCaprio (phim Don't Look Up) hay Peter Dinklage (phim Cyrano).

Emma Stone quen khi đóng "The Amazing Spider-Man", yêu nhau bốn năm. Ảnh: Sony Pictures

Ngoài đời Andrew Garfield là người kín tiếng, hầu như không chia sẻ về chuyện đời tư. Mối tình duy nhất truyền thông đưa tin là với Emma Stone - bạn diễn trong hai phần The Amazing Spider-Man. Bộ đôi đóng nhân tình trên phim và dần nảy sinh tình cảm ngoài đời. Theo một số nguồn tin, chuyện tình sớm chấm dứt vì cả hai đều quá bận rộn phát triển sự nghiệp riêng.

Sơn Phước