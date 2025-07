Andrew Garfield hẹn hò sao 'Top Gun'

"Người nhện" Andrew Garfield hẹn hò diễn viên Monica Barbaro - đóng trung úy Natasha Trace trong bom tấn "Top Gun: Maverick".

Theo People, cặp sao gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại giải quần vợt Wimbledon, London hôm 6/7. Cả hai mặc đồng điệu, trò chuyện vui vẻ khi ngồi trên khán đài. Cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc Andrew Garfield hôn má bạn gái. Đôi tình nhân ngồi trong khu vực toàn người nổi tiếng, gần chỗ của diễn viên Bridgerton Charithra Chandran, sao Euphoria Maude Apatow.

Tài tử Andrew Garfield và bạn gái tay trong tay trên đường đến sự kiện thể thao cuối tuần qua. Ảnh: GC Images

Andrew Garfield, 42 tuổi, và Monica Barbaro, 35 tuổi, vướng tin hẹn hò khi truyền thông phát hiện cả hai xem kịch cùng nhau tại London hồi tháng 2. Nguồn tin của People sau đó xác nhận họ đang yêu. Dù chưa từng lên tiếng về mối quan hệ, hai người nhiều lần bị bắt gặp ở cùng nhau. Theo Us Weekly hồi tháng 5, Andrew được trông thấy đứng trong khách sạn The Mark Hotel (New York), đợi Monica trở về từ tiệc hậu Met Gala.

Hôm 3/6, Deadline đưa tin cặp sao đang đàm phán tham gia bộ phim Artificial của đạo diễn Luca Guadagnino. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight ngày 11/6, Monica không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu cô có hào hứng khi hợp tác Andrew Garfield trong dự án mới. Người đẹp chỉ cười, nói: "Tôi rất háo hức làm việc với toàn bộ bạn diễn, đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời".

Andrew Garfield và bạn gái đi xem giải tennis Wimbledon 2025 Cặp sao tập trung theo dõi trận đấu hôm 6/7. Video: X/ Matthew Broome BR

Về phía Andrew Garfield, tài tử nhiều lần cho biết không có kế hoạch tiết lộ đời sống cá nhân với giới truyền thông. Trên Esquire năm 2024, anh nói: "Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ nói, xác nhận hoặc bác bỏ những thông tin về đời tư với người khác". Ba năm trước, anh đưa ra tuyên bố tương tự khi trò chuyện với Bustle, khẳng định không bàn về chuyện tình cảm và "chiến đấu để bảo vệ cuộc sống riêng tư".

Andrew Garfield sinh năm 1983 tại Mỹ, lớn lên tại Anh. Diễn viên bắt đầu đóng phim từ giữa thập niên 2000 và sớm gặt hái thành công. Anh đoạt giải nam chính tại BAFTA mảng truyền hình cho series Boy A (2007). Garfield sau đó gây chú ý tại Hollywood với đề cử Quả Cầu Vàng cho phim The Social Network (2010). Tài tử trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu sau khi tham gia thương hiệu siêu anh hùng The Amazing Spider-Man của Marvel năm 2012, trở lại hình tượng người nhện trong Spider-Man: No Way Home (2021).

Trước Monica, anh từng hẹn hò diễn viên Shannon Woodward, Susie Abromeit, Aisling Bea, ca sĩ Rita Ora và người mẫu Alyssa Miller. Mối tình nổi tiếng nhất của anh là minh tinh Emma Stone - bạn diễn trong The Amazing Spider-Man. Cả hai bên nhau từ năm 2011, chia tay năm 2015 và tiếp tục làm bạn.

Monica Barbaro sinh năm 1990 tại San Francisco (Mỹ), gây chú ý với vai chính trong It's Not About the Nail (2013), UnREAL (2016). Cô thuộc top 10 diễn viên triển vọng năm 2024 do tạp chí Variety bình chọn. Dự án mới nhất của cô là A Complete Unknown (2024), đóng cùng Timothée Chalamet. Theo Us Weekly, diễn viên giữ kín chuyện tình cảm, chưa từng công khai nói về khía cạnh này.

Phương Thảo (theo People)