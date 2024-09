Ana de Armas tham gia vũ trụ 'John Wick'

Diễn viên Cuba Ana de Armas đóng sát thủ truy lùng kẻ thù trong trailer "Ballerina", sẽ ra mắt vào ngày 6/6/2025.

Trailer 'Ballerina' (2025) Trailer "Ballerina", ngoại truyện đầu tiên của loạt phim "John Wick". Video: Lionsgate

Trong trailer phát hành hôm 26/9, Ana de Armas vào vai Eve Macarro, vũ công ballet tìm cách trả thù nhóm sát thủ đã giết gia đình cô. Nhân vật thực hiện nhiều pha hành động, dập tắt súng phun lửa bằng vòi nước công suất lớn. Cuối video, Eve gặp gỡ sát thủ John Wick (Keanu Reeves đóng).

Theo Variety, nội dung phim diễn ra giữa các sự kiện của John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) và John Wick: Chapter 4 (2023). Biên kịch Shay Hatten cho biết Reeves đóng vai trò quan trọng trong phim, không chỉ xuất hiện ở một cảnh cuối trailer. Dàn diễn viên còn có Ian McShane, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus và Lance Reddick - người qua đời hồi tháng 3/2023 ở tuổi 60.

Phim do Len Wiseman đạo diễn, Shay Hatten và Derek Kolstad biên kịch. Chad Stahelski - chỉ đạo bốn phần John Wick - là một trong những nhà sản xuất dự án. Phim bấm máy năm 2022, ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 6. Tuy nhiên, hồi tháng 2, hãng Lionsgate dời lịch thêm một năm để Chad Stahelski hỗ trợ xây dựng các cảnh hành động.

Ana de Armas trong phim "Balleria". Ảnh: Lionsgate

John Wick là loạt phim Keanu Reeves đóng chính, phát hành phần đầu vào năm 2014 và thu về 587 triệu USD sau ba phần. Nội dung John Wick nói về hành trình trả thù của sát thủ cùng tên sau khi con chó của anh bị giết. Nghệ sĩ ghi dấu ấn khi thực hiện những cảnh chiến đấu sáng tạo và bạo lực cùng thần thái lạnh lùng. Theo giới chuyên môn, vai diễn khẳng định thế mạnh của Reeves trong thể loại hành động.

Series đạt doanh thu một tỷ USD toàn cầu tháng 5/2023. Nhiều chuyên trang điện ảnh nhận xét thương hiệu phim thổi làn gió mới vào thể loại hành động. Phần thứ tư của John Wick - ra mắt năm 2023 - đứng đầu doanh thu loạt phim với hơn 440 triệu USD toàn cầu. Nhà sản xuất đang cân nhắc thực hiện phần năm. Ngoài Belleria, series John Wick: Under the High Table (nối tiếp tiền truyện The Continental) và phần phim phụ về sát thủ mù Caine (Chân Tử Đan đóng) đang trong giai đoạn sản xuất.

Trailer phim 'John Wick' Trailer "John Wick" năm 2014. Video: Lionsgate

Ana de Armas, 36 tuổi, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out. Gần đây, nghệ sĩ góp mặt trong nhiều dự án lớn như No Time to Die (vào vai "Bond girl" bên cạnh điệp viên 007), Blonde (hóa thân "bom sex" Marilyn Monroe).

Quế Chi (theo Variety)