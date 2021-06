Ana de Armas hẹn hò phó chủ tịch Tinder

MỹNữ diễn viên Ana de Armas tìm hiểu doanh nhân Paul Boukadakis, phó chủ tịch công ty Tinder, sau khi chia tay Ben Affleck.

Ngày 15/6, nguồn tin của Pagesix xác nhận Armas hẹn hò Boukadakis suốt vài tháng qua: "Hai người quen qua bạn chung. Boukadakis chủ yếu sống tại Austin nhưng thường đến Santa Monica để gặp bạn gái. Họ dành nhiều thời gian bên nhau trước khi Armas rời Mỹ đi đóng phim gần đây". Nguồn tin cũng cho biết Boukadakis từng đưa bạn gái đến gặp gia đình anh.

Ana de Armas (trái) và doanh nhân Paul Boukadakis. Ảnh: Pagesix.

Paul Boukadakis, sinh năm 1984, là một doanh nhân người Mỹ. Anh đồng sáng lập Wheel, một ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ và chỉnh sửa các đoạn video ngắn. Năm 2017, Paul Boukadakis trở thành phó chủ tịch Tinder sau khi công ty này mua lại ứng dụng Wheel của anh. Doanh nhân hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 13 triệu USD.

Ana de Armas, sinh năm 1988, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out... Gần đây, Ana góp mặt trong nhiều dự án lớn như No Time to Die (vào vai "Bond girl" bên cạnh điệp viên 007), Blonde (hóa thân "bom sex" Marilyn Monroe)...