Ăn và kiêng gì khi bị viêm xoang?

Người bị viêm xoang nên uống nước ấm, trà thảo mộc, tỏi hành tây, hạn chế đồ uống chứa chất kích thích, cay, đồ ăn nhanh để giảm các triệu chứng.

Viêm xoang còn gọi là nhiễm trùng xoang hoặc viêm mũi xoang, xảy ra khi niêm mạc xoang bị viêm và sưng. Khi viêm xoang xảy ra, các xoang tắc nghẽn có thể dẫn đến các triệu chứng như sưng, sổ mũi, đau hoặc tức ngực, khó thở qua mũi. Một số loại thực phẩm dưới đây có thể giảm các triệu chứng trong khi số khác làm nặng hơn tình trạng bệnh.

Thực phẩm nên ăn

Dứa: Bromelain là loại enzyme trong quả dứa giúp giảm nghẹt mũi và viêm. Bromelain cũng tham gia phân hủy chất nhầy trong hệ hô hấp, nhờ đó người bệnh viêm xoang hoặc viêm mũi dễ thở hơn. Dứa cũng giàu vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại dị ứng.

Nước ấm: Bắt đầu buổi sáng với một cốc nước ấm làm dịu cổ họng. Đây là cách giúp người bệnh dễ chịu hơn, giảm viêm xoang. Thêm một chút nghệ và hạt tiêu đen vì nghệ có thể chống lại vi khuẩn còn hạt tiêu đen giảm viêm.

Trà thảo mộc: Những nguyên liệu làm trà thảo mộc như gừng, húng quế, mật ong, đinh hương, hạt tiêu đen đều có lợi cho người viêm xoang. Lá húng quế có tác dụng làm loãng chất nhầy, trong khi các nguyên liệu còn lại đều có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Pha loại trà này bằng cách đun sôi nước, thêm hạt tiêu đen, đinh hương, lá húng quế, gừng cùng bột trà. Đun sôi nước rồi lọc lấy nước, bỏ một thìa mật ong và thưởng thức.

Nghệ: Curcumin là thành phần chính trong nghệ, có đặc tính chống viêm mạnh. Thêm nghệ vào chế độ ăn uống có thể giảm tình trạng viêm mũi hay viêm hệ hô hấp, nhờ đó đẩy lùi các triệu chứng viêm xoang, viêm mũi. Đặc tính chống oxy hóa của nghệ cũng tăng cường sức đề kháng, chống lại các phản ứng dị ứng tốt hơn.

Hành tây: Vị cay nồng của thực phẩm này kích thích chảy nước mũi. Hàm lượng quercetin cao (một loại flavonoid) giúp cải thiện chức năng hô hấp bằng cách giảm viêm và hoạt động như chất kháng histamine tự nhiên, hỗ trợ chống lại phản ứng dị ứng. Bạn cắt nhỏ hành sống để thêm vị ngon cho món salad hoặc ăn kèm các món nướng.

Củ tỏi: Allicin (một hợp chất lưu huỳnh) trong củ tỏi được tạo ra khi tỏi được nghiền nát hoặc cắt nhỏ, có tính kháng khuẩn, kháng nấm, hỗ trợ tiêu diệt một số loại virus. Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ của tỏi có khả năng chống lại cảm lạnh thông thường.

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C: Cam, chanh, quýt, bưởi... hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa và giúp cơ thể tạo ra các tế bào bạch cầu, giảm viêm. Người bệnh viêm xoang ăn cam, quýt, bưởi, chanh thường xuyên có thể ngăn ngừa triệu chứng.

Mật ong: Chảy dịch mũi sau xảy ra khi chất nhầy từ xoang chảy xuống cổ họng gây đau và ngứa họng, ho kéo dài. Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn tốt của mật ong giúp làm dịu cơn đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi do viêm xoang. Mật ong có thể kết hợp trong nhiều món ăn uống khác nhau như salad trái cây mật ong, bánh mì nướng mật ong, sữa chua mật ong.

Thực phẩm nên kiêng

Thực phẩm chứa chất kích thích: Cà phê, bia, rượu hay đồ uống có gas. Những đồ uống này gây mất nước, làm cho dịch nhầy trong vùng xoang đặc lại, đẩy dịch nhầy ứ đọng trong xoang ra ngoài. Các loại đồ uống này còn dễ gây bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Axit ở dạ dày khi trào ngược lên không tốt cho niêm mạc đường tai, mũi, họng.

Thực phẩm cay nóng, món ăn nhiều gia vị: Axit dịch vị khiến cho cổ họng bị kích thích, dịch mủ ứ đọng trong hốc xoang nhiều hơn. Chúng còn kích thích khiến niêm mạc mũi họng bị sưng viêm nặng hơn và nguy cơ nhiễm trùng. Kết quả là tình trạng viêm xoang nặng nề, triệu chứng khó chịu hơn.

Đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, giàu chất béo: Hamburger, gà rán, bánh mì sandwich, pizza, phô mai, mì ống, sữa nguyên kem, món tráng miệng làm từ ngũ cốc... chứa nhiều chất béo, làm tăng tiết dịch nhầy và gây tắc các hốc xoang, nặng thêm các triệu chứng khó chịu ở bệnh nhân bị viêm xoang.

Các đồ lạnh như nước đá, nước để trong tủ lạnh, kem: Nguyên nhân tạo ra kích thích đối với niêm mạc vùng hầu họng và đường hô hấp khiến viêm xoang dễ tái phát, do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ăn uống ấm sẽ có lợi hơn. Người bị viêm xoang cũng nên hạn chế các món ăn dễ gây dị ứng như thịt bò, cua, tôm, đậu phộng...

Nước tương: Đây thuộc nhóm thực phẩm chứa histamine. Xoang là bộ phận nhạy cảm, dễ gây ra các phản ứng dị ứng nếu tiếp xúc với histamine. Chất này còn có nhiều trong cá đóng hộp, thịt hun khói, xúc xích, rượu vang.

Sữa và các chế phẩm từ sữa: Sữa có thể thúc đẩy quá trình sản xuất chất nhầy ở mũi và họng. Triệu chứng viêm xoang có thể nghiêm trọng hơn nếu người bệnh có cơ địa dị ứng sữa.

Cà chua: Hàm lượng axit của cà chua cao làm tăng nồng độ histamine trong cơ thể và gây ra phản ứng dị ứng. Dị ứng kích hoạt tình trạng viêm xoang, kéo dài triệu chứng, thời gian hồi phục lâu.

Chocolate: Đường tinh luyện, chất tạo ngọt trong chocolate khiến vùng xoang bị viêm sưng tấy nhiều hơn. Thực phẩm này chứa nhiều đường, ca cao hỗn hợp, sữa - những thành phần không có lợi cho người bệnh viêm xoang.

Bảo Bảo