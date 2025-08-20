Ăn uống gì để giảm acid uric?

Nồng độ acid uric cao trong cơ thể dẫn đến bệnh gout, viêm khớp. Cơ thể sản xuất acid uric thông qua phân hủy purin trong thực phẩm. Tích tụ acid uric vượt quá khả năng đào thải của cơ thể dẫn đến hình thành tinh thể acid uric ở khớp và mô, gây sưng đau. Bổ sung một số thực phẩm nhất định có thể giảm nồng độ acid uric tự nhiên, nhờ đó giảm viêm, cải thiện chức năng thận.
Trái cây họ cam quýt: Đây là nguồn cung cấp vitamin C có tác dụng tăng cường chức năng thận và đẩy nhanh quá trình đào thải acid uric qua nước tiểu. Cam, chanh và bưởi hay thực phẩm giàu vitamin C khác như kiwi, ổi, ớt chuông và rau lá xanh đậm cũng chứa chất chống oxy hóa và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giảm viêm.
Nồng độ acid uric cao trong cơ thể dẫn đến bệnh gout, viêm khớp. Cơ thể sản xuất acid uric thông qua phân hủy purin trong thực phẩm. Tích tụ acid uric vượt quá khả năng đào thải của cơ thể dẫn đến hình thành tinh thể acid uric ở khớp và mô, gây sưng đau. Bổ sung một số thực phẩm nhất định có thể giảm nồng độ acid uric tự nhiên, nhờ đó giảm viêm, cải thiện chức năng thận.
Trái cây họ cam quýt: Đây là nguồn cung cấp vitamin C có tác dụng tăng cường chức năng thận và đẩy nhanh quá trình đào thải acid uric qua nước tiểu. Cam, chanh và bưởi hay thực phẩm giàu vitamin C khác như kiwi, ổi, ớt chuông và rau lá xanh đậm cũng chứa chất chống oxy hóa và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giảm viêm.
Các sản phẩm từ sữa ít béo: Protein trong các sản phẩm từ sữa ít béo như sữa chua, sữa tách béo và phô mai ít béo giúp tăng cường đào thải acid uric qua thận. Các sản phẩm từ sữa còn dồi dào canxi và vitamin D, thúc đẩy sức khỏe xương khớp. Người bị tăng acid uric nên lựa chọn các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo thay vì các loại nguyên kem vì chúng chứa ít chất béo bão hòa - tác nhân gây viêm.
Các sản phẩm từ sữa ít béo: Protein trong các sản phẩm từ sữa ít béo như sữa chua, sữa tách béo và phô mai ít béo giúp tăng cường đào thải acid uric qua thận. Các sản phẩm từ sữa còn dồi dào canxi và vitamin D, thúc đẩy sức khỏe xương khớp. Người bị tăng acid uric nên lựa chọn các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo thay vì các loại nguyên kem vì chúng chứa ít chất béo bão hòa - tác nhân gây viêm.
Thực phẩm giàu acid béo omega-3: Axit béo omega-3 có trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi cùng với hạt lanh, óc chó có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Chất béo lành mạnh góp phần đẩy lùi đau khớp và sưng tấy do tinh thể acid uric gây ra. Omega-3 thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ chức năng thận, lọc acid uric.
Thực phẩm giàu acid béo omega-3: Axit béo omega-3 có trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi cùng với hạt lanh, óc chó có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Chất béo lành mạnh góp phần đẩy lùi đau khớp và sưng tấy do tinh thể acid uric gây ra. Omega-3 thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ chức năng thận, lọc acid uric.
Ngũ cốc nguyên hạt và carbohydrate phức hợp: Hàm lượng chất xơ trong yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và lúa mì nguyên cám giúp điều hòa lượng đường trong máu, đồng thời kiểm soát acid uric. Carbohydrate phức hợp trong ngũ cốc nguyên hạt cũng có tác dụng ngăn ngừa các cơn gout nhờ khả năng giảm tình trạng kháng insulin - yếu tố làm tăng acid uric.
Ngũ cốc nguyên hạt và carbohydrate phức hợp: Hàm lượng chất xơ trong yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và lúa mì nguyên cám giúp điều hòa lượng đường trong máu, đồng thời kiểm soát acid uric. Carbohydrate phức hợp trong ngũ cốc nguyên hạt cũng có tác dụng ngăn ngừa các cơn gout nhờ khả năng giảm tình trạng kháng insulin - yếu tố làm tăng acid uric.
Trà xanh: Catechin là chất chống oxy hóa mạnh có nhiều trong trà xanh với đặc tính kháng viêm. Uống trà xanh thường xuyên có thể có lợi cho thận. Ngoài tác dụng làm dịu, nó còn giúp cơ thể xử lý và đào thải acid uric dư thừa.
Trà xanh: Catechin là chất chống oxy hóa mạnh có nhiều trong trà xanh với đặc tính kháng viêm. Uống trà xanh thường xuyên có thể có lợi cho thận. Ngoài tác dụng làm dịu, nó còn giúp cơ thể xử lý và đào thải acid uric dư thừa.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI