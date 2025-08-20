Ăn uống gì để giảm acid uric?

Nồng độ acid uric cao trong cơ thể dẫn đến bệnh gout, viêm khớp. Cơ thể sản xuất acid uric thông qua phân hủy purin trong thực phẩm. Tích tụ acid uric vượt quá khả năng đào thải của cơ thể dẫn đến hình thành tinh thể acid uric ở khớp và mô, gây sưng đau. Bổ sung một số thực phẩm nhất định có thể giảm nồng độ acid uric tự nhiên, nhờ đó giảm viêm, cải thiện chức năng thận.

Trái cây họ cam quýt: Đây là nguồn cung cấp vitamin C có tác dụng tăng cường chức năng thận và đẩy nhanh quá trình đào thải acid uric qua nước tiểu. Cam, chanh và bưởi hay thực phẩm giàu vitamin C khác như kiwi, ổi, ớt chuông và rau lá xanh đậm cũng chứa chất chống oxy hóa và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giảm viêm.