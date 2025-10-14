Ăn uống gì buổi sáng để đào thải acid uric?

Cà phê không chỉ bổ sung năng lượng buổi sáng mà còn giúp giảm nồng độ acid uric. Các chất chống oxy hóa và các hợp chất khác trong cà phê có tác dụng hạ thấp nồng độ acid uric thông qua một số cơ chế. Cà phê có thể tăng tốc độ bài tiết acid uric của cơ thể và cạnh tranh với enzyme phân hủy purin trong cơ thể, từ đó làm giảm tốc độ sản sinh acid uric.