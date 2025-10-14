Ăn uống gì buổi sáng để đào thải acid uric?

Cà phê không chỉ bổ sung năng lượng buổi sáng mà còn giúp giảm nồng độ acid uric. Các chất chống oxy hóa và các hợp chất khác trong cà phê có tác dụng hạ thấp nồng độ acid uric thông qua một số cơ chế. Cà phê có thể tăng tốc độ bài tiết acid uric của cơ thể và cạnh tranh với enzyme phân hủy purin trong cơ thể, từ đó làm giảm tốc độ sản sinh acid uric.
Chuối là thực phẩm lành mạnh hỗ trợ giảm nồng độ acid uric tự nhiên. Chuối có hàm lượng purin tự nhiên thấp, ít phân hủy thành acid uric, giảm nguy cơ mắc bệnh gout và thận. Hàm lượng kali trong chuối có thể cân bằng nồng độ axit - bazơ trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tích tụ acid uric.
Anh đào rất giàu chất chống oxy hóa, điển hình là anthocyanin, có tác dụng giảm viêm và ngăn ngừa tinh thể acid uric hình thành trong khớp. Hãy bổ sung quả anh đào vào bữa sáng, trong ly sinh tố, món yến mạch hay đồ ăn nhẹ để tránh các cơn gout, sỏi thận bùng phát gây đau đớn.
Táo giàu chất xơ, giúp hấp thụ acid uric dư thừa từ máu và đào thải ra khỏi cơ thể. Loại quả này còn chứa acid malic, có thể trung hòa tác dụng của acid uric. Thưởng thức táo như món ăn nhẹ, thêm vào sinh tố hoặc kết hợp với sữa chua để có bữa sáng bổ dưỡng.
Cần tây cung cấp nước và ít calo, hỗ trợ sức khỏe thận. Các hợp chất trong cần tây giúp hạ nồng độ acid uric đồng thời chống viêm, giảm sưng và khó chịu trong cơn gout cấp. Thêm cần tây vào salad, uống nước ép hoặc sử dụng trong các bữa ăn để tận dụng lợi ích và giảm các triệu chứng bệnh.
Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giảm viêm và nồng độ acid uric. Uống trà xanh vào buổi sáng là thói quen tốt cho người đang muốn giảm triệu chứng bệnh gout hoặc phòng ngừa các vấn đề về thận.
Bảo Bảo (Theo Health Shots)
Ảnh: AI, Bảo Bảo