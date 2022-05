Ấn tượng của du học sinh về bang Tasmania

AustraliaNgoài môi trường tập đa quốc gia, du học sinh tại bang còn được tạo điều kiện định cư, cơ hội việc làm rộng mở cùng nhiều trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Không khí sạch nhất thế giới

Tasmania, bang đảo rộng hơn 68.401 km2 nằm phía Nam nước Australia, từng được Trạm Ô nhiễm không khí Cape Grim Baseline đo là có không khí sạch nhất thế giới. Nguồn không khí trên đảo đặc biệt tại thung lũng Tassie tinh khiết đến mức được xuất khẩu với giá từ 20-30 USD một hộp.

Với vị trí bao quanh bởi Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Tasmania có khí hậu ôn hòa với bốn mùa trong năm, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 25 độ.

Là diễn giả của Tỏa sáng Australia số 4, ông Lam Lê - Phụ trách Phát triển thị trường, Sở Giáo dục bang Tasmania cho biết đã định cư tại bang hơn 4 năm và rất thích vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nhất là cộng đồng người Việt tại đây.

Ông Lam Lê (bên phải) - Phụ trách Phát triển thị trường, Sở Giáo dục bang Tasmania. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo diễn giả, nhắc tới Tasmania, mọi người thường nghĩ tới đồng quê hoang vắng, đi lại xa xôi, thiếu tiện nghi, ít người Việt... Thực tế ngược lại, nơi đây cuộc sống an toàn, người dân sống tập trung ở các thành phố trung tâm của bang nên biết nhau rất rõ. Đặc biệt là cộng đồng người Việt gắn bó, có sự kết nối bền chặt, hàng quán cũng ngày càng sầm uất. Về giao thông, du học sinh có thể bay từ Việt Nam qua Melbourne hoặc Sydney, sau đó bay qua Tasmania chỉ hơn một giờ bay.

Nhiều ngành học tại Tasmania

Đại học Tasmania (UTAS) thành lập năm 1980 là trường đại học công lập duy nhất của bang và cũng là trường đại học lâu đời thứ tư của Australia. Trường đứng top 2% đại học trên thế giới, theo bảng xếp hạng của QS World University Ranking 2019. Mỗi năm, UTAS thu hút hơn 38.000 học sinh sinh viên, trong đó có khoảng 6.500 sinh viên quốc tế và 1.000 nghiên cứu sinh.

Tuy là đại học duy nhất ở bang, Đại học Tasmania cung cấp các chương trình đào tạo phong phú và phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên quốc tế và bản địa. Trường có thế mạnh đào tạo về các ngành hàng hải, kiến trúc, kỹ thuật, nông nghiệp, dược, kinh tế, thương mại, luật và công nghệ thông tin.

Các ngành này sẽ được giảng dạy tại các trường thành viên và viện đào tạo nghiên cứu hàng đầu thế giới, bao gồm: Cao đẳng Nghệ thuật, Luật và Sư phạm (College of Arts, Law and Education); Cao đẳng Sức khỏe và Y khoa (College of Health and Medicine); Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật (College of Sciences and Engineering); Cao đẳng Hàng hải Australia (Australia Maritime College); Viện nghiên cứu Hàng Hải và Nam Cực (Institute for Marine and Antarctic); Viện nghiên cứu Y khoa Menzies (Menzies Institute for Medical Research).

Là một trường đại học quốc tế có thứ hạng cao nhưng học phí của trường ở mức trung bình so với các du học sinh Việt, mức phí dao động từ 18.000 AUD - 33.000 AUD mỗi năm, tùy theo từng ngành và từng năm học. Về chi phí sinh hoạt và ký túc xá thì trung bình hàng năm khoảng 10.000 AUD và 15.000AUD.

Ngoài ra, du học sinh có thể học cao đẳng nghề của chính phủ tại TasTAFE - là trường nằm trong top 10 trường dạy nghề lớn nhất nước Australia với nhiều ngành học như du lịch, nhà hàng và làm bếp, sức khoẻ, cộng đồng... Trường có những lộ trình học cao đẳng lên đại học với chi phí và thời gian tiết kiệm hơn cho sinh viên.

Sinh viên quốc tế tại bang Tasmania. Ảnh: Study Tasmania.

Cơ hội định cư và việc làm

Tasmania là bang có chỉ số phát triển kinh tế hàng năm cao nhất Australia trong hai năm gần đây. Theo ông Lam, đây là vùng đất có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp vì hiện có 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên cơ hội khởi nghiệp cao và dễ dàng tiếp cận các chính sách, hỗ trợ của bang.

Thị trường Tasmania không quá sôi động như các thành phố lớn khác, nhưng có nhu cầu lao động cao ở một số ngành chủ lực của bang như du lịch, sức khoẻ cộng đồng, nông nghiệp và kinh tế biển.

Với những cảnh quan thiên nhiên hoang dã, hùng vĩ, ngành công nghiệp du lịch nơi đây đã phát triển mạnh với các nông trại và cánh đồng hoa tulip, lavender lớn nhất thế giới, vườn quốc gia... Du lịch phát triển kéo theo nhu cầu cao về ngành bếp, khách sạn, quản trị du lịch. Theo đại diện Study Tasmania, hiện 17% lực lượng lao động của bang làm ở ngành du lịch.

Với ngành chăm sóc sức khỏe, do nơi đây dân số có độ tuổi trung bình cao hơn các bang khác nên cần nhiều nhân viên chăm sóc y tế và cộng đồng. Ngành nghề có nhu cầu cao thứ ba là nông nghiệp với các mặt hàng nông sản như cherry, nho, táo... Việt Nam nằm trong top các nước nhập khẩu cherry từ Tasmania. Trường đại học bang Tasmania còn đứng số một thế giới trong đào tạo các ngành liên quan về hàng hải và nghiên cứu Nam Cực.

Mặt khác, hai thành phố lớn của bang là Launceston và Hobart là nơi kiếm việc làm lý tưởng cho các du học sinh nhằm kiếm thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Du học sinh dễ dàng kiếm việc làm ở các quán ăn và nhà hàng hoặc tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị hay thu hoạch nông sản khi vào mùa. Học phí và mức sống ở bang đảo Tasmania đều ở mức hợp lý nên du học sinh không bị áp lực quá nhiều về kinh tế.

Bên cạnh lợi thế về nhu cầu việc làm lớn, bang còn có nhiều chính sách hấp dẫn về visa nhằm thu hút du học sinh đến học tập và định cư. Cụ thể, Chính phủ bang có chương trình đề cử định cư cho sinh viên sau khi tốt nghiệp các ngành có nhu cầu cao của bang và được cộng thêm điểm định cư khi theo học và sống tại đây.

Nhiều chính sách hấp dẫn thu hút du học sinh

Ông Lam Lê cho biết chính sách thu hút nhân tài là một trong những hoạt động trọng tâm để phát triển bang. Đặc biệt, lợi thế khi du học sinh học tập tại đây là cho phép ở lại sau khi học từ 1 đến 4 năm tùy cấp học. Chính sách học bổng và định cư cũng có nhiều điểm hấp dẫn, như du học sinh được cộng thêm điểm định cư, ít cạnh tranh hơn về suất định cư. Nhiều sinh viên Việt Nam và quốc tế đã học tập, có việc làm và định cư lâu dài tại đây, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của bang.

"Là bang nhỏ, nên người dân và chính phủ bang rất hiếu khách, du học sinh sẽ cảm nhận được điều này ngay khi đặt chân xuống sân bay", ông Lam Lê cho biết thêm.

Đơn cử, các trường sẽ có các cố vấn sinh viên quốc tế hỗ trợ sinh viên như đưa đón từ sân bay khi đến học tập tại Tasmania, hoặc nếu gặp bất cứ trở ngại gì trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, bang tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề mời diễn giả, doanh nghiệp đến trao đổi với sinh viên, hỗ trợ các bạn cách trau dồi kỹ năng xin việc... "Các trường cũng có chính sách tìm việc làm, thực tập cho sinh viên. Vì vậy, nếu sinh viên học đại học hoặc cao đẳng tại đây thì quá trình xin việc làm, thực tập sẽ nằm trong chương trình hỗ trợ của nhà trường", ông nói.

Riêng với Việt Nam, đại diện Study Tasmania thông tin, bang ngày càng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam theo học, đứng thứ năm trong tổng số sinh viên quốc tế theo học tại đây. Hội sinh viên Việt Nam tại đây là một trong những hội sinh viên quốc tế mạnh nhất của bang.

Cuộc sống và con người Tasmania. Nguồn: Study Tasmania.

Đặc sắc ẩm thực và lễ hội

Nhờ thời tiết ôn hòa, không khí trong lành và đất đai màu mỡ, Tasmania được biết đến là một bang với nguồn đặc sản riêng của mình. Từ trái cây và rau quả theo mùa đến thịt, hải sản, mật ong và sữa... tất cả đều chất lượng và hợp với khẩu vị của đa dạng đối tượng. Đặc biệt, các hải sản như hàu Tasmania, bào ngư và tôm hùm đá được săn lùng trên khắp thế giới, bên cạnh đó là các loại thịt, phô mai, rượu vang cũng nổi tiếng thế giới. Nơi đây còn được gọi với cái tên thân thuộc là đảo táo, nhờ những giống táo ngon và độc quyền, bên cạnh đó là anh đào, cherry...

Bên cạnh ẩm thực, lễ hội được xem là niềm tự hào của người dân Tasmania bởi những sự kiện văn hóa nghệ thuật độc đáo, như lễ hội Dark MOFO vào mùa đông và lễ hội Taste of Tasmania Festival, hay Mona Foma vào mùa hè.

