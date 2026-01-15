Ăn trứng lòng đào hay chín kỹ?

Trứng lòng đào giữ dưỡng chất nhưng dễ nhiễm khuẩn, còn nấu chín kỹ giúp hấp thụ protein tốt hơn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, người già và phụ nữ đang mang thai.

Cách chế biến trứng quyết định trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng và độ an toàn của món ăn. Theo TS. Nguyễn Quốc Anh (Viện Dinh dưỡng), thói quen ăn trứng sống hoặc chần tái tiềm ẩn rủi ro do chất Avidin trong lòng trắng. Protein này có ái lực mạnh với Biotin (vitamin B7), ngăn cản cơ thể hấp thụ dưỡng chất thiết yếu cho da, tóc và hệ thần kinh. Chỉ khi được đun nóng trên 75 độ C, cấu trúc Avidin mới bị phá vỡ hoàn toàn, trở thành nguồn đạm an toàn, dễ tiêu hóa.

Với lòng đỏ, việc chọn ăn tái hay chín kỹ là sự cân nhắc giữa lợi ích dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm. Dạng lòng đào giữ được tối đa vitamin A, E cùng chất chống oxy hóa nhưng lại dễ nhiễm khuẩn Salmonella từ vỏ hoặc ngay trong quá trình gà tạo trứng. Ngược lại, nấu chín kỹ dù làm hao hụt khoảng 20% vitamin nhưng giúp tăng khả năng hấp thụ protein và loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh.

Bên cạnh nhiệt độ nấu, thực phẩm ăn kèm cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Một bữa sáng với trứng chiên ngập dầu, xúc xích và pate chứa quá nhiều chất béo bão hòa cùng muối sẽ gây hại cho tim mạch. Thay vào đó, trứng luộc hoặc ốp lết ít dầu kết hợp cùng rau xanh, tinh bột nguyên cám sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực. Chất béo trong lòng đỏ đóng vai trò dung môi, giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả các vitamin tan trong dầu từ rau củ.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ một quả mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai cần ăn chín hoàn toàn để đảm bảo an toàn vệ sinh. Riêng người có bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch hay mỡ máu cao nên giới hạn 2-3 quả mỗi tuần và cần tham vấn ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn phù hợp.

Trứng gà tốt cho sức khỏe. Ảnh: Pexels

Lê Nga