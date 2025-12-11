Trả lời:

Tiết động vật (lợn, gà, vịt) là thực phẩm rẻ nhưng tốt cho sức khỏe nếu biết dùng đúng cách. Trong 100 g tiết lợn có tới 16 g đạm, cao hơn thịt bò và thịt lợn. Lượng đạm trong tiết lợn chứa axit amin gần giống trong cơ thể con người, nên rất dễ được hấp thụ và tiêu hóa. Tiết lợn còn chứa lecithin, sắt và một số nguyên tố khác cần thiết cho cơ thể.

Trong Đông y, tiết luộc có tính mát, vị ngọt, được coi là thực phẩm bổ huyết, hỗ trợ tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe cho những người có tình trạng suy nhược, chóng mặt, hoa mắt. Món ăn này còn có khả năng giúp giải độc, đặc biệt là tiết lợn và tiết vịt. Tiết luộc hỗ trợ làm sạch ruột, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và giảm tình trạng nóng trong. Ngoài ra, chúng cũng giúp làm sạch hệ tiêu hóa, hấp thụ các chất độc tích tụ và bài tiết khỏi cơ thể.

Do chứa hàm lượng sắt cao nên tiết luộc còn giúp bổ sung sắt cho cơ thể, cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng cường sản sinh hồng cầu. Đông y cũng cho rằng tiết luộc có tác dụng ổn định huyết áp, cải thiện chức năng hô hấp, giảm các triệu chứng ho.

Trong tiết luộc có chứa canxi, giúp cải thiện sức khỏe xương và phòng ngừa các vấn đề liên quan đến xương khớp như loãng xương. Đây là một nguồn bổ sung canxi tự nhiên, đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi và những người cần tăng cường dưỡng chất cho xương. Món ăn này cũng được cho là giúp giảm căng thẳng, bổ sung năng lượng và phục hồi sức khỏe tinh thần cho những người thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng do công việc hay học tập.

Lưu ý, tiết tốt nhưng không nên ăn quá nhiều vì tiết luộc chứa hàm lượng cholesterol khá cao, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao về bệnh tim mạch hoặc mỡ máu. Bạn nên chọn tiết có màu đỏ tươi, lợn gà mới mổ và địa chỉ mua phải sạch sẽ, rõ ràng, tránh mua phải tiết kém vệ sinh thực phẩm.

Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc dễ bị tiêu chảy nên hạn chế ăn tiết luộc, vì tính mát của tiết có thể làm cơ thể lạnh hơn và gây khó tiêu. Tuyệt đối không sử dụng tiết làm món tiết canh. Đây là thực phẩm dễ nhiễm khuẩn có thể gây liên cầu lợn, ngộ độc thực phẩm từ các vi khuẩn khác.

