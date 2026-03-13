Ăn thịt bò sống có bị nhiễm sán?

Tôi thích ăn thịt bò sống, thịt bò tái vì mềm, ngọt, không bị khô, nhưng mẹ khuyên nên hạn chế, tránh nguy cơ nhiễm sán, có đúng không?(Hoa, 25 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Nhiều người có sở thích ăn thịt bò sống, thịt bò tái vì mềm, còn thịt bò nấu chín kỹ thường bị khô, dai, cứng. Trường hợp thịt bò tươi, đảm bảo nguồn gốc, an toàn, bạn có thể yên tâm ăn và tẩy giun sán định kỳ.

Tuy nhiên, khi ăn các món tái sống đều có nguy cơ dễ nhiễm các vi sinh vật khác nhau, gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc. Chẳng hạn thịt bò ươn, có mùi, thịt bò bệnh không nên ăn, đặc biệt là ăn tái sống.

Một con sán dây bò có thể trưởng thành sau khoảng 3 tháng và sống trong ruột người từ 20 đến 30 năm, đạt chiều dài từ 2 mét đến 12 mét. Ấu trùng sán dây bò có thể tồn tại trong cơ, thịt và khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ phát triển thành sán trưởng thành trong ruột, gây đau bụng, buồn nôn và suy dinh dưỡng. Ngoài sán dây bò, thịt bò tái còn tiềm ẩn các loại vi khuẩn và ký sinh trùng khác như sán lá gan hay vi khuẩn gây ngộ độc như E. coli, Salmonella, Listeria...gây tiêu chảy cấp, nôn mửa và nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng.

TThịt, nội tạng động vật có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng, không nên ăn tái hoặc chế biến chưa sạch, nấu chưa chín. Ảnh: Bùi Thủy

Bác sĩ khuyến cáo người bị bệnh tiêu hóa hoặc hệ tiêu hóa yếu nên ưu tiên ăn chín, uống sôi, không nên ăn các thực phẩm rau, củ, thịt bò, lợn tái hoặc sống. Khi có các dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng, gầy sút cân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa, tránh để mầm bệnh lây lan cho cộng đồng. Ưu tiên mua thịt có nguồn gốc, không mua thịt có các đốm trắng nhỏ như hạt gạo trong thớ thịt.

Dùng riêng thớt, dao cho thịt sống và thịt chín để tránh nhiễm khuẩn chéo. Nếu bạn thường xuyên ăn thịt bò tái và thấy các triệu chứng như đau bụng âm ỉ, đầy bụng, khó tiêu, sụt cân, cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm và tẩy sán kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội