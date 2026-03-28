Ăn thịt bò mỗi ngày để bổ máu?

Tôi cho con ăn nhiều thịt bò vì nghĩ món này giàu chất sắt nên bổ máu, liệu có hiệu quả và ăn thế nào là đúng cách? (Linh, 25 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thịt bò cung cấp sắt và vitamin cho cơ thể, tốt với người có nhu cầu sắt cao như phụ nữ trong độ tuổi kinh nguyệt, người mang thai hoặc người bệnh cần hồi phục.

Tuy nhiên dù bổ máu, thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ. Ăn thịt đỏ mỗi ngày có thể dẫn đến thừa sắt, dư thừa chất. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt đỏ vào nhóm có khả năng gây ung thư (đặc biệt là ung thư đại trực tràng) nếu tiêu thụ vượt quá mức khuyến nghị.

Do đó, bạn nên ưu tiên chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc xào nhanh. Hạn chế nướng hoặc chiên cháy sạm vì sẽ tạo ra các chất gây ung thư. Ăn thịt bò cùng các loại rau củ giàu vitamin C (cam, bưởi, ớt chuông, bông cải) để tăng tối đa khả năng hấp thụ sắt.

Nên kết hợp thịt đỏ với thực phẩm giàu protein khác như thịt trắng (cá, gà, vịt), các loại đậu, nấm. Uống nhiều nước, tập thể dục mỗi ngày.

Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng thịt đỏ phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh mỗi ngày là 50-70 g, tương đương với một nắm bằng 1-2 lòng bàn tay người lớn. Lượng này có thể thay đổi tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và mức độ hoạt động thể chất của mỗi cá nhân. Trường hợp muốn bổ sung sắt để bổ máu, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có liều lượng phù hợp.

Thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ, nên ăn không quá 70 g một ngày. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội