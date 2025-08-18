Ăn táo ban đêm có thể gây khó chịu tiêu hóa, nhưng ăn vài lát sau bữa tối và trước 20h thường vô hại.

Táo giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp làm sạch ruột, loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa huyết áp tăng đột ngột. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, tình trạng hẹp động mạch. Táo cũng chứa kali, giúp đào thải natri ra khỏi cơ thể và hạ huyết áp, nhưng những người có vấn đề về thận nên thận trọng khi sử dụng.

Các hợp chất khác như axit tartaric và axit citric giúp giảm mệt mỏi và cải thiện sức khỏe làn da. Axit chlorogenic, một polyphenol chủ yếu có trong vỏ táo, mang lại lợi ích chống oxy hóa, chống ung thư, hạ cholesterol và điều hòa đường huyết.

Ăn cả vỏ táo là chìa khóa để tận dụng những lợi ích sức khỏe này.

Ăn táo buổi tối có gây hại?

Người xưa có câu: "Một quả táo vào buổi sáng là vàng, buổi tối là thuốc độc". Tuy nhiên, không hẳn vậy, song vẫn có một số lưu ý.

Ăn táo như một món tráng miệng vào đêm khuya có thể gây khó chịu, đặc biệt là đối với những người có vấn đề tiêu hóa. Ăn táo có thể kích thích tiết axit dạ dày quá mức vào ban đêm, có khả năng gây khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ.

Tuy nhiên, nếu trước 8 giờ tối, việc ăn hai hoặc ba lát táo nhỏ làm món tráng miệng thường không gây hại. Khi dạ dày đã no một phần, bất kỳ tác động tiêu cực nào từ việc ăn táo sẽ ít rõ rệt hơn.

Ngược lại, ăn táo vào buổi sáng giúp kích thích tiêu hóa và nhu động ruột, góp phần mang lại khởi đầu ngày mới tươi mới hơn.

Ăn táo ban đêm có thể gây khó chịu tiêu hóa, nhưng ăn vài lát sau bữa tối và trước 8 giờ tối thường vô hại. Ảnh: Bảo Bảo

Nên ăn cả quả táo hay uống nước ép?

Một số người chọn uống nước ép táo hoặc ăn táo xay nhuyễn vào buổi sáng. Tuy nhiên, đây được coi là một thói quen không lành mạnh. Ép trái cây làm giảm hàm lượng chất xơ trong chế độ ăn uống - đặc biệt là loại chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến. Trái cây nguyên quả và rau sống là lựa chọn tốt hơn để duy trì chỉ số đường huyết thấp.

Chất xơ là một trong những thành phần có lợi nhất của trái cây và rau củ, không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn giúp giảm nồng độ triglyceride và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Để tối đa hóa hàm lượng chất xơ, táo nên được rửa sạch và ăn cả vỏ.

Người bị đường huyết cao có thể ăn táo không?

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc và Hiệp hội Đái tháo đường Hàn Quốc, ngay cả người mắc bệnh tiểu đường cũng có thể ăn táo nhưng trong giới hạn cho phép.

Trái cây chứa nhiều carbohydrate và đường, có thể làm tăng lượng đường trong máu nếu ăn quá nhiều. Khẩu phần ăn hợp lý cho người đang kiểm soát đường huyết là khoảng 1/3 quả táo cỡ trung bình (100 g), tương đương với một đơn vị trao đổi chất tiêu chuẩn. Để so sánh, quả cam (100 g), một miếng dưa hấu lớn (250 g), 1/4 quả lê, 10 quả dâu tây hoặc một quả cà chua lớn (350 g) cũng được tính là một khẩu phần.

Nếu một người đã tiêu thụ một lượng lớn carbohydrate như cơm, bánh mì hoặc mì, tốt nhất nên hạn chế ăn trái cây sau đó.

Mỹ Ý (Theo The Korea Times)