Ăn sáng món gì có thể gây mệt mỏi?

Cứ đến khoảng 10h sáng là tôi lại uể oải, mất tập trung, dù tối hôm trước vẫn ngủ đều đặn và ăn sáng đúng giờ. Vậy ăn sáng món gì có thể dẫn đến tình trạng này? (Huyền, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Bữa sáng không chỉ là bữa ăn đầu tiên trong ngày mà còn là thời điểm quan trọng để khởi động quá trình trao đổi chất và chức năng não bộ. Việc lựa chọn thực phẩm không phù hợp có thể dẫn đến biến động lượng đường trong máu, mệt mỏi về tinh thần, thậm chí làm giảm sự tập trung và năng suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày. Các kết hợp bữa sáng khác nhau có thể tạo ra các mức năng lượng rất khác nhau, vì vậy sự cân bằng dinh dưỡng hợp lý là rất quan trọng để duy trì trạng thái khỏe mạnh ổn định.

Bữa sáng nhiều chất béo và nhiều đường có thể gây ra những tác động tiêu cực. Đơn cử, nếu bạn ăn sáng chủ yếu gồm đồ chiên rán, đồ uống có đường hoặc ăn toàn tinh bột tinh chế (bánh mì, bánh bao) mà thiếu các chất khác, có thể dễ dàng khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, sau đó giảm nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng tạm thời cho não, gây mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Nhiều người còn nhịn ăn, chỉ uống nước ép, điều này cũng sẽ thiếu hụt dinh dưỡng, giảm hiệu quả công việc.

Một số món buổi sáng nên hạn chế bởi có thể gây tăng đường huyết, khiến bạn uể oải, mệt mỏi hơn, như cơm cháy, bánh mỳ trắng, khoai nướng, khoai tây chiên, miến dong, cháo, xôi, bột sắn dây. Trong thực phẩm nói chung, nên hạn chế ăn trứng vịt, thịt nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, mỳ tôm, đồ hộp.

Lựa chọn carbohydrate giàu chất xơ như gạo lứt hay yến mạch có thể giúp duy trì nguồn cung cấp năng lượng ổn định cho não, cải thiện sự tập trung và hiệu suất làm việc. Ngoài ra, nên bổ sung các nguồn protein như trứng, sữa không đường, cá ngừ và ức gà... cung cấp hiệu quả năng lượng cần thiết cho não bộ và cơ bắp. Nhìn chung, nên cân đối 4 nhóm dưỡng chất. Một bữa sáng cân bằng nên bao gồm protein, chất béo tốt, carbohydrate giàu chất xơ, trái cây và rau quả, cũng như vitamin và khoáng chất.

Bữa sáng không chỉ là việc lấp đầy dạ dày, đó là một bước quan trọng trong quá trình "khởi động" của cơ thể. Lựa chọn đúng nguyên liệu có thể giúp tăng cường năng lượng, sự tập trung và làn da, đảm bảo một ngày ổn định hơn. Đây là khoản đầu tư quan trọng cho hiệu suất và sức khỏe tổng thể.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì

Viện Dinh dưỡng Quốc gia