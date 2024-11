Ăn rau trước khi ăn cơm có tốt hơn?

Tôi thường ăn cơm trước sau đó mới gắp thịt, rau, nhưng mọi người cho rằng tiêu thụ rau trước sẽ tốt hơn, điều này đúng hay sai? (Thúy, 34 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Ăn rau sau đó mới đến tinh bột, là quy trình ăn ngược, được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân. Ăn rau trước bữa cơm sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động cũng như cách cơ thể hấp thụ thức ăn. Sự hoạt động này không quá nặng nề mà diễn ra nhẹ nhàng, êm ái bởi rau vốn nhiều chất xơ, không quá khô cứng. Nếu ăn cơm, thịt ngay lúc đầu sẽ khiến niêm mạc dạ dày phải tiết nhiều dịch vị tiêu hóa các thức ăn khô, cứng - dễ dẫn đến việc đau dạ dày.

Lấp đầy chiếc bụng rỗng với rau sẽ khiến bạn nhanh chóng cảm thấy no bụng, không muốn ăn nhiều hơn sau đó. Từ đây, chúng ta có thể kiểm soát được hàm lượng đường, hàm lượng chất béo có trong thức ăn một cách tốt hơn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra chất xơ nói chung làm chậm quá trình di chuyển thức ăn qua dạ dày, khiến con người cảm thấy no lâu hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm chậm quá trình dọn rỗng dạ dày, giảm tốc độ carbohydrate đi vào máu. Đặc biệt ở bệnh nhân tiểu đường type 2, ăn rau trước tinh bột có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài tốt hơn so với những người ăn tinh bột trước. Chất xơ trong rau giúp lượng đường huyết không tăng đột biến, tình trạng này thường do carbohydrate gây ra.

Bạn có thể áp dụng cách ăn theo thứ tự sau: Đầu tiên là một ly nước nhỏ trước bữa ăn để loại bỏ hoàn toàn cảm giác đói, tiếp theo uống một bát canh rau để phủ 2-3 phần dạ dày. Sau đó, ăn nhiều protein, cuối cùng là tinh bột. Với thứ tự này, bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào hơn.

Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Bác sĩ Phan Thái Tân

Huấn luyện viên sức khỏe giảm cân Homefit