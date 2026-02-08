Ăn quất cảnh có bị nhiễm hóa chất?

Quả quất cảnh thường to, mọng, trông bắt mắt, liệu ăn có gây hại sức khỏe như tích tụ hóa chất, gây ung thư? (Hùng, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Ngày Tết, các gia đình thường mua quất cảnh để trang trí trong nhà. Cây quất trĩu quả tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn, sum vầy trong năm mới.

Những cây quất cảnh thường đẹp, nhiều quả, quả to, căng mọng, giữ màu rất lâu. Đây là kết quả của một quy trình chăm sóc đặc biệt để phục vụ mục đích trưng bày, không phải để chế biến. Hầu hết cây quất cảnh đều sử dụng nhiều loại thuốc kích thích và bảo quản để cây giữ được quả xanh, quả chín và hoa cùng lúc (tứ quý). Nhiều nhà vườn thường dùng thuốc kích thích điều hòa sinh trưởng hoặc thuốc trừ sâu liều cao để lá và quả đẹp, không bị sâu. Ngoài ra, quất cảnh thường được phun cho đến tận khi lên xe về phố, không có thời gian ngưng như các loại quả khác.

Ăn quất cảnh có nguy cơ tích tụ hóa chất, vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể đã thẩm thấu qua lớp vỏ mỏng vào bên trong thịt quả. Ngộ độc không diễn ra ngay nhưng sẽ tồn dư sẽ tích tụ trong gan, thận về lâu dài.

Nếu bạn muốn ăn quất sau Tết, hãy tự trồng một cây tại nhà từ năm trước. Khi kiểm soát được nguồn đất và phân bón, bạn có thể yên tâm sử dụng.

Trường hợp quất nhà trồng để chơi Tết, nguồn gốc rõ ràng, không chăm bón hay dùng thuốc hóa học thì có thể yên tâm sử dụng. Ảnh: Ngọc Minh

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội