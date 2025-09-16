Ăn quá nhiều mì tôm có ảnh hưởng sức khỏe?

Do công việc bận rộn, tôi thường xuyên ăn mì tôm thay cơm, nhất là vào buổi sáng và tối, vậy ăn nhiều mì tôm có gây hại thận và ảnh hưởng sức khỏe? (Mai, 28 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mì tôm là thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể, tuy nhiên nếu lạm dụng hoặc ăn không đúng cách sẽ gây hại sức khỏe. Một gói mì tôm chứa carbohydrates và chất béo cao, song lại ít chất xơ, ít vitamin và khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và vitamin C. Về lâu dài, khi bạn tiêu thụ quá nhiều, có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng, mất cân bằng trong chế độ ăn, rối loạn chuyển hóa, nguy cơ gây béo phì.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Nutrition, phân tích dữ liệu trên 10.000 người trưởng thành ở Hàn Quốc và tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa việc ăn mì tôm thường xuyên (ít nhất hai lần mỗi tuần) và nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Cùng với các thành phần dầu chiên công nghiệp, sợi mì khi chiên ở nhiệt độ cao dễ sinh trans fat (hay chất béo chuyển hóa, là một dạng chất béo không bão hòa có hại cho sức khỏe. Theo Hiệp hội tim mạch Mỹ, tiêu thụ quá nhiều chất này cũng dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL). Mì tôm còn chứa gói sốt thường làm bằng dầu tinh luyện trộn hương liệu, màu và chất tạo vị hoặc chất tạo ngọt nhân tạo để làm đậm vị, dễ gây nghiện.

Một trong những vấn đề lớn nhất của mì tôm là hàm lượng natri cao. Một gói mì tôm thường chứa 1.000-2.000 mg natri (gần bằng khuyến nghị lượng muối cả ngày theo Tổ chức Y tế Thế giới). Nếu ăn 2-3 gói/ngày, nhất là ăn mì thay cơm dễ dư natri, dẫn đến tăng huyết áp, phù, tăng gánh nặng lọc cho thận, lâu dài nguy cơ suy thận mạn, tăng nguy cơ đột quỵ, tim mạch.

Bạn có thể nấu mì tôm kèm súp miso, hoàn toàn không dùng bột nêm bột ngọt công nghiệp, nấm mỡ xào hạt điều, rong biển các loại hoặc ăn kèm rau xà lách, trứng, thịt nạc để cân bằng dinh dưỡng và giảm tốc độ tăng đường huyết, giảm bớt mỡ hấp thu. Uống nhiều nước, hạn chế ăn khuya, ăn kèm uống nước ngọt, xúc xích, thịt nguội. Có thể dùng chút giấm táo hoặc nước chanh không đường hoặc bột quế trước ăn, để giảm hấp thu bớt tinh bột, chất béo có hại.

Không ăn quá 1-2 lần/tuần. Nên luộc vắt mì, đổ bỏ nước đầu để giảm dầu chiên và phụ gia bám, bỏ bớt gói gia vị, chỉ nên dùng một nửa.

Bác sĩ Phan Thái Tân

Huấn luyện viên sức khỏe giảm cân